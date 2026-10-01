Raquel volta a acionar prefeitos pelo telefone para manter mobilização geral até domingo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O objetivo dela, segundo um assessor, é trabalhar, ao lado dos prefeitos, para assegurar a vantagem que tem nas médias e pequenas cidades

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A governadora Raquel Lyra que, no início desta semana, enviou mensagens gravadas para a população de todos os municípios do estado pedindo votos e mobilização, passou grande parte do dia desta quarta-feira falando pelo celular com cada um dos 140 prefeitos que a apoiam. Um deles, que conversou com este blog, informou que ela recomendou a manutenção da animação nas áreas urbanas e rurais para garantir que no domingo mais pessoas compareçam às seções de votação.

O objetivo dela, segundo um assessor, é trabalhar, ao lado dos prefeitos, para assegurar a vantagem que tem nas médias e pequenas cidades. Com uma eleição a ser resolvida no dia, qualquer deslize pode acarretar prejuízo, ou com o aumento da abstenção ou até com erros na hora de votar. Os prefeitos também costumam distribuir os chamados “santinhos” ou “colas” para ajudar os eleitores a digitar corretamente na urna os números dos candidatos. A Justiça Eleitoral está permitindo que isso seja feito sobretudo em uma eleição na qual serão escolhidos, presidente, governador(a), dois senadores, deputados federais e estaduais.

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Cada prefeito tem candidato a federal e estadual e vai querer garantir que eles sejam eleitos e que saiam dos municípios com expressiva votação. O voto de governador e senador também é importante assim como o de presidente. Na grande maioria dos municípios os “santinhos” vão estar com o número da governadora e o número do presidente Lula que é o candidato preferido dos eleitores no interior.

O deputado estadual Antonio Moraes, que tem expressiva votação nos municípios da Mata Norte, disse que fez “santinhos” para os seus prefeitos em várias versões “tem município em que a gente coloca todos os números sugeridos ao eleitor porque há unanimidade ou quase isso no grupo do prefeito. Quando isso não é possível, eu coloco o meu nome o da governadora e dos senadores e deixo o de federal e de presidente para ser colocado depois. No caso do deputado federal eu tenho municípios em que faço dobradinha com um candidato e em outros não. Nesses casos é melhor que o próprio prefeito, vereador ou liderança, se encarregue de preencher o campo de federal. Para presidente a maioria vota em Lula mas sempre há um ou outro eleitor que não vota então é melhor deixar que a liderança local se encarregue disso também”.

Jarbas declara apoio

A governadora Raquel Lyra publicou em seu Instagram esta quarta-feira uma declaração de apoio do ex-governador Jarbas Vasconcelos. Através de um vídeo Jarbas elogia “as obras estruturantes” que, segundo ele, Raquel vem fazendo e diz “ela sabe governar, este trabalho tem que continuar”. Nos comentários ela afirma que Jarbas “é parte da história de Pernambuco”e conclui: receber suas palavras e seu apoio tem um significado que vai muito além deste momento de eleição. É o reconhecimento de alguém que dedicou sua vida à nossa gente. E isso, para mim, tem valor”.

PF na casa de Tayrone

Um dia depois que a governadora Raquel Lyra disse no debate da TV Globo que o candidato a deputado federal pelo PSB na Paraíba, Fábio Tayrone, já condenado por agressão à sua esposa, recebeu R$ 1,5 milhão para custear sua campanha, valor muito superior ao recebido por todos os demais candidatos e cobrou providências de João Campos que é presidente nacional do partido, a Polícia Federal e a Controladoria da União fizeram uma operação de busca e apreensão no município de Sousa tendo a residência do candidato como alvo. A operação, que tem o nome de Lastro, investiga suspeitas de financiamento irregular de campanha eleitoral, despesas não declaradas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. No debate João Campos respondeu que mandou abrir um processo de expulsão de Tayrone do seu partido. Raquel retrucou afirmando que essa providência foi tomada recentemente depois que ela levou a público a questão após ter sido procurada pela mulher agredida.

Pergunta que não quer calar

Que candidato vai se sair melhor no debate que será realizado hoje pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação?