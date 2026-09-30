Com muitas indagações e poucas respostas, debate na Globo deixou a desejar

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No debate entre candidatos a governador de Pernambuco realizado na noite desta terça, Raquel e João, continuaram com a estratégia utilizada até agora

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O terceiro debate entre candidatos a governador de Pernambuco realizado na noite desta terça-feira pela Rede Globo rendeu menos do que os anteriores. Exibido logo depois da pesquisa da Quaest que mostrou empate numérico entre os principais candidatos, a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito João Campos, só o candidato Ivan Moraes, do PSOL, falou com tranquilidade e bom humor diante de Raquel e João – ela mais do que ele – extremamente receosos de uma bola fora, um deslize, que pudesse comprometer o resultado das urnas no próximo domingo.

Instado por Ivan Moraes a falar sobre o aborto, João passou todo o tempo que lhe foi dado para tratar do assunto tergiversando e em nenhum momento caiu na casca de banana jogada por Moraes. Num ambiente de tensão e preocupação a governadora Raquel Lyra saiu de um debate, pela primeira vez, sem ser atacada o suficiente para ter que se explicar depois nas redes sociais.

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As Bets voltaram a ser motivo de cobranças a João Campos. A governadora o acusou de ter transformado o Recife em Capital das Bets e Ivan Moraes citou a lei que reduziu o imposto cobrado sobre as Bets para que elas funcionassem no Recife e chamou João de “parceiro das Bets”, o que ele refutou.

Raquel tentou colocar João na defensiva falando do tratamento dado por ele a um deputado federal do PSB da Paraíba ( o partido é presidido nacional por João) que responde a processo por ter batido em sua mulher e nem sofreu sansão por isso mas , pelo contrário, foi premiado com R$ 1 milhão e meio para custear sua campanha à reeleição. Como o assunto já estava nas redes sociais João respondeu que mandou abrir um processo de expulsão do deputado do PSB. Na réplica ela, disse que ele fez isso só quando o assunto veio a público esta semana.

No mais, Raquel e João, continuaram com a estratégia utilizada em outros debates onde ele ficou insistindo em perguntar por coisas que ela não fez como novas delegacias e escolas técnicas impedindo que a mesma fizesse um balanço detalhado e profundo de tudo que realizou em Pernambuco. Ela também foi à exaustão na insistência de que para governar Pernambuco é preciso maturidade, experiência, capacidade de trabalho. Só no final, ele deu a resposta adequada ao responder que “maturidade não é questão de idade mas de capacidade de entrega” e cobrou respeito ao adversário.

O presidente Lula foi citado várias vezes com João falando do grande ato que o presidente realizou no Recife e insistindo que era o único nome que Lula apoiava em Pernambuco. Nesse momento Ivan Moraes disse que ele e João apoiavam Lula e cobrou a mesma resposta de Raquel, que tergiversou. Os três candidatos pediram direito de resposta mas só João conseguiu porque alegou que Raquel o tinha chamado de mentiroso e a emissora considerou que se tratava de uma ofensa pessoal, concedendo um minuto para resposta.

Como Raquel insistiu muito em cobrar de João o que o PSB não fez em Pernambuco, citando Paulo Câmara, ele disse que o candidato a governador e ele e disse que ela também já tinha sido do partido e pedira votos para Paulo quando ele se candidatou a governador.

Pergunta que não quer calar

O Debate da Globo foi só mais um ou terá capacidade de mexer no quadro de empate da eleição para governador de Pernambuco?