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Raquel grava vídeo para todos os municípios, pedindo votos e presença nas ruas até domingo

Os vídeos foram gravados em estúdio no mesmo dia e enviados aos prefeitos ou aos grupos de oposição que apoiam a governadora para as redes sociais

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 29/09/2026 às 7:07
A governadora Raquel Lyra, candidata a reeleição gravou vídeos para cada município pedindo votos, e sugerindo que a população continue mobilizada
A governadora Raquel Lyra, candidata a reeleição gravou vídeos para cada município pedindo votos, e sugerindo que a população continue mobilizada - Divulgação

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Impedida, nesta última semana de campanha, de estar presente em cada recanto do estado, a governadora Raquel Lyra tomou uma providência inusitada: gravou vídeos para cada município – eles são citados no início de cada gravação – pedindo votos, falando em vitória e sugerindo que a população continue mobilizada “e firme nas ruas de onde a gente só sai às 5 horas da tarde do dia 4 de outubro com a vitória nas mãos.” Os vídeos foram gravados em estúdio no mesmo dia e enviados aos prefeitos ou aos grupos de oposição que apoiam a governadora para que sejam divulgados pelas redes sociais.

No vídeo que reproduzimos abaixo e que foi enviado para o município de Macaparana ela diz : “Alô Macaparana, quero agradecer o carinho de todos vocês. Nosso Governo já fez muito, mas vem muito mais por aí. Com a ajuda de todos vamos viver os melhores quatro anos de sua cidade. Peço seu apoio e o seu voto. Vamos continuar firmes nas ruas de onde a gente só sai no dia 4 de outubro às 5 horas da tarde, com a vitória nas mãos”.

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Os candidatos a deputado federal e estadual também receberam o material dos municípios onde têm atuação e foram, assim como os prefeitos, instados a divulgá-los pelas redes sociais e grupos de WhatsApp para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Os prefeitos já começaram a postar a mensagem no Instagram acrescentando palavras de apoio como fez Zeca Cavalcanti, de Arcoverde, que escreveu: “Arcoverde está com você, Raquel. Pernambuco está com você e quer seguir avançando”.

O deputado estadual Kaio Maniçoba, do PP, disse que “a aceitação do vídeo é a melhor possível. Foi uma providência muito importante nesta reta final. Muita gente vai se mobilizar sabendo que a governadora fez um vídeo específico para seu município. Isso nunca aconteceu em Pernambuco”. Já o deputado Antonio Moraes, do PSD, que também está divulgando afirmou que “a governadora agiu certo falando diretamente para as pessoas que sabem e conhecem as obras que ela tem feito como as creches, as estradas, as barragens, as cozinhas comunitárias, ações nas áreas de saúde e educação incluindo a climatização das escolas que todos prometeram e só ela está entregando”. E adiantou: “Temos a primeira mulher governadora e que é municipalista. Vem cuidando de todos os municípios independente do partido do prefeito”.

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Debate é o tema do dia

Esta terça-feira a Rede Globo exibe a partir das 22h um debate com os principais candidatos a governador de Pernambuco. A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra, o ex-prefeito do Recife, João Campos e o jornalista Ivan Moraes, do PSOL confirmaram presença. O encontro será mediado pelo apresentador Márcio Bonfim e será transmitido ao vivo pelo G1, Globoplay e rádio CBN Recife direto da sede da emissora no bairro de Santo Amaro no Recife logo após a novela Quem Ama Cuida, por volta das 22h. O Sistema Jornal do Commercio também promoverá debate com os candidatos esta quinta-feira as 10h45. O comando será da apresentadora Anne Barreto com avaliações políticas do jornalista Igor Maciel.

Campanha esquenta nas redes sociais

Uma chuva de vídeos tomou conta das redes sociais esta segunda-feira com ataques aos principais candidatos ao Governo do Estado. Como a internet tem batido recordes de visualização em uma eleição realizada em meio à uma séria crise no STF e a um quase empate na eleição presidencial, aqui em Pernambuco onde os dois principais candidatos Raquel Lyra e João Campos chegam à reta final em empate técnico, cada lado quer ocupar mais espaço na onda de desconstrução do opositor. Para isso têm sido mostradas novas postagens mas também têm sido requentadas denúncias mais antigas. O objetivo é aproveitar o momento em que o eleitor está decidindo seu posicionamento e buscando informações para decidir em quem votar.

Pergunta que não quer calar

Quem vai ganhar o debate na Rede Globo na noite desta terça-feira?

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TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.