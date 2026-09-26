Os problemas de Lula em uma terra dividida
Aproveitando uma ida a Alagoas, o presidente cedeu ao desejo de João Campos e participou de uma caminhada no Recife Antigo, seguida de algumas falas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O presidente Lula deixou para a última hora sua presença no Recife esta sexta-feira, a 10 dias da eleição. Não desejava vir, segundo fonte credenciada do PT, mas acabou cedendo aos apelos do ex-prefeito João Campos com uma colocação inarredável: adiantava que o PSB só tem um candidato a governador com chances de vencer este ano no país, que é ele próprio, e havia cedido espaço ao PT em vários estados, incluindo São Paulo, tendo o direito de uma vinda de Lula ao estado para caminhar ao seu lado. Aproveitando uma ida a Alagoas, o presidente cedeu ao desejo de João e participou de uma expressiva caminhada no Recife Antigo, seguida de algumas falas.
Apoiado por João Campos, Ivan Moraes (candidato do PSOL) e pelos eleitores petistas que votam em Raquel, o chamado voto Luquel, Lula de cima do trio elétrico não pode acompanhar o que acontecia no chão onde o vereador do Recife, Osmar Ricardo, do PT, um dos pregadores do voto Luquel, foi hostilizado por seguranças contratados, segundo informaram a Osmar, com o objetivo de evitar que pessoas que não votam no ex-prefeito mas votam em Lula tivessem o direito de participar da manifestação. Da mesma forma, o deputado federal Túlio Gadelha candidato ao Senado na chapa da governadora, que compareceu de vermelho mas com o adesivo Luquel acompanhado de apoiadores também foi hostilizado.
Mas os problemas não foram só esses. No palanque, Lula fez uma fala incentivando o voto de mulheres em mulheres e dizendo que isso era necessário para que a presença feminina aumentasse nas casas legislativas do país. Completou depois, ou foi instado a isso, afirmando para João que ele seria eleito pelo voto das mulheres. O estrago, porém, já estava feito e os partidários de Raquel, bem mais ágeis, publicaram na mesma hora no instagran a parte da fala de Lula mandando mulheres votarem em mulheres, explorando o episódio como sintoma de que o presidente pedia as mulheres o voto para Raquel. O vídeo viralizou e o contra-ataque do PSB colocando a parte em que Lula fala nas mulheres votando em João, teve bem menos acessos.
Campanha no interior
Este último sábado da campanha eleitoral a governadora Raquel Lyra e o candidato João Campos vão estar no interior do estado. Raquel participa de uma caminhada em Petrolina às 10h e às 20h participará de evento semelhante em Bom Jardim. Já João passa o dia no Sertão do Pajeú. Às 7h faz visita à feira de São José do Egito, às 9h faz minicarreata em Itapetim, às 11h em Tuparetama e à tarde vai participar de movimentações semelhantes nos municípios de Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada, onde chegará às 19h.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A dor de cabeça das Bets
Agora que o presidente Lula decidiu acabar com as Bets e elas já começaram a informar aos meios de comunicação e aos clubes de futebol que não vão mais arcar com os acordos que fizeram de propaganda paga que, no caso dos clubes, significam alguns bilhões. Mesmo problema vai enfrentar a Prefeitura do Recife que fez concessão com essas empresas para exploração e manutenção de parques e praças e que agora vão ficar sem patrocinadores. O pior é que, segundo as empresas, a rescisão dos contratos é imediata.
Pergunta que não quer calar
Quem vai arcar com a manutenção dos parques do Recife com a saída das Bets?