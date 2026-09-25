" Raquel está no limiar de uma vitória no 1º turno" diz o cientista político Adriano Oliveira
No seu entender Raquel continua apresentando elevada aprovação de governo, o que considera variável relevante por se tratar de candidata à reeleição
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Especialista em pesquisas qualitativas, o cientista político e pesquisador pernambucano Adriano Oliveira que criou um agregador de pesquisas com base nos institutos Simplex, Quaest, Datafolha e Atlas, que usam metodologias distintas disse esta sexta a este blog, após as pesquisas Quaest e Datafollha desta semana que “a governadora Raquel Lyra continua muito próxima da linha necessária para uma eventual vitória no primeiro turno”. Segundo ele, a estimativa atual e central do modelo é de aproximadamente 50,5% dos votos válidos para a governadora e 46,5% para João Campos.
Para ele “não é metodologicamente adequado afirmar, neste momento, que exista uma tendência estatisticamente estabelecida de crescimento ou declínio da governador ou de João Campos”. No seu entender as oscilações precisam ser interpretadas considerando as margens de erro e os dados recentes sugerem uma pequena aproximação de João Campos. Na sua leitura os números indicam um crescimento pequeno de João, o que não significa, até o momento uma tendência real de crescimento.
No seu entender Raquel continua apresentando elevada aprovação de governo, o que considera uma variável relevante por se tratar de uma candidata à reeleição. Explica que “aprovação e intenção de votos não são equivalentes” ao contrário do que muita gente pensa.
Ele costuma trabalhar nos seus prognósticos com variáveis como intenção de voto, movimento das pesquisas, efeito de incumbência (estar no poder) e os sentimentos identificados em pesquisas qualitativas.
Segundo ele, as pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência revelam sentimentos distintos em relação aos dois principais candidatos. Raquel Lyra é reconhecida pela população principalmente pelo trabalho que realiza e pela capacidade de entrega, já o candidato João Campos é associado “a imagem, comunicação e encantamento, embora haja uma percepção de muita mídia ajudando a formar sua performance”.
Diante do quadro atual, ele diz que “as próximas pesquisas serão fundamentais para verificar se Raquel permanece acima ou abaixo da linha dos 50% e se a pequena aproximação observada de João Campos se transforma, ou não, em uma tendência consistente”.
Onde estavam os candidatos
Enquanto a pesquisa Datafolha era divulgada Raquel e João estavam em cima de caminhonetes em caminhadas pelo interior. João percorreu vários municípios da Mata Norte e Raquel participou de um evento no município de Goiana, onde não tem o apoio do prefeito atual mas juntou a seu lado os candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha e candidatos proporcionais de sua base que são votados no município como foi o caso dos candidatos a deputados federais o ex-prefeito Eduardo Honório, mais popular do que o atual, com o qual rompeu relações, e Junior Uchoa. Também marcou presença o atual presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Batista, candidato a deputado estadual. O deputado estadual Antonio Moraes, candidato à reeleição, também fez parte da comitiva.
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Lula em Pernambuco
O presidente Lula será a grande atração da campanha estadual esta sexta-feira quando participará de uma caminhada no bairro do Recife que começa às 10 horas e será encerrada por um comício no Marco Zero. Falarão, porém, só o presidente e os candidatos majoritários João Campos, Humberto Costa e Marília Arraes. Lula informou antecipadamente que não pretende criticar a governadora e o mesmo espera dos demais oradores. Ele incluiu o Recife em seu roteiro somente depois de muita pressão de João Campos, segundo fontes petistas. Preferia ficar distante pois é beneficiado pelo voto Luquel de eleitores que votam nele e em Raquel e não deseja perder esses votos. O candidato a senador de Raquel, Túlio Gadelha, anunciou que vai estar presente à caminhada. Ele é hoje um dos comandantes da campanha pelo voto Luquel.
Pergunta que não quer calar
O que dirão as pesquisas depois que Lula passar pelo Recife?