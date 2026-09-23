Resiliência de Marília e desavenças entre Mendonça e Eduardo favorecem esquerda na luta pelo Senado
Embora os dois tivessem condições de juntos ter o apoio da direita, vêm travando uma queda de braço fraticida que beneficia Marília
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A governadora Raquel Lyra iniciou este final de semana uma investida para tentar eleger seus dois candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha. O motivo foi a proximidade da eleição, momento em que as pessoas, que já escolheram em quem votar para governador, passam a definir seus dois senadores ( são duas as vagas para o Senado este ano). Embora governadores reeleitos tenham em Pernambuco, ao longo do tempo, elegido os dois senadores, a governadora enfrenta três importantes obstáculos para chegar lá.
O primeiro é o fato do senador Humberto Costa estar cotado para ocupar uma das vagas, contando com o apoio do presidente Lula e de dezenas de prefeitos aliados da governadora e conquistados pelo senador petista antes que Raquel definisse sua chapa ou logo depois com a ajuda do senador Fernando Dueire. O segundo obstáculo chama-se Marília Arraes que até o momento, pesquisa atrás de pesquisa, permanece em primeiro lugar e que também conta com o apoio de Lula para chegar lá.
O terceiro obstáculo é ainda mais preocupante. Trata-se dos desentendimentos entre os candidatos Eduardo da Fonte, apoiado por Raquel, e Mendonça Filho, candidato avulso do PL que declara apoio à governadora. Embora os dois tivessem condições de juntos ter o apoio da direita, vêm travando uma queda de braço fraticida que não ajuda a ninguém e beneficia Marília. Tudo começou quando Mendonça, em ato com Flávio Bolsonaro, pediu publicamente que a direita não vote em Eduardo da Fonte e completou: “quem votar nele, vota contra mim”.
Esta terça-feira em debate entre os candidatos ao Senado promovido pela rádio Grande Rio FM o destaque foi uma resposta dura dada por Mendonça ao ser indagado duas vezes por Eduardo se votaria contra as Bets deixando a entender que o oponente gostava de jogar politicamente. “Quem gosta de jogar é você, Eduardo. Você foi negociar com João Campos no início deste ano. Tentou negociar. Como não recebeu sinal positivo de João Campos, voltou para Raquel. Todo mundo acompanhou. Você rompeu e depois voltou”.
Já Marília, alegando problemas de agenda, não compareceu, evitando ser atacada por quase todos. Marília já disputou a prefeitura do Recife e o Governo do Estado e sempre foi favorita até o momento em que passou a ser cobrada pelos adversários e, como costumam dizer os deputados estaduais, “derreteu”. Este ano se previa o mesmo mas até agora não aconteceu e a candidata tem evitado confrontos passando ao largo e mantendo a liderança que pode levá-la a ser eleita junto com Humberto, deixando os conservadores a ver navios.
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Conta de chegada
O que estaria por trás da animosidade entre Mendonça e Eduardo da Fonte? Nos meios políticos ela vem sendo atribuída ao fato de Mendonça estar convencido de que a direita sozinha elege um senador e aposta nisso, evitando concorrentes. Se houvesse um entendimento dele com Eduardo, que tem bom trânsito na direita, sobretudo na evangélica, os dois partiriam com um bom percentual de votos, cabendo a Mendonça acrescentar a este eleitorado os votos de opinião que tem sobretudo no Recife e Eduardo o apoio que conquistou de dezenas de prefeitos no interior. Problema é que Mendonça sabe que Raquel não pode pedir votos para ele pois seu partido não está coligado com o dela e Eduardo é que pode se beneficiar disso. Os louros dessa briga sobram para a esquerda que está unida e pode levar as duas vagas disponíveis.
Quaest e DataFolha darão o tom esta semana
Esta semana duas pesquisas de institutos credenciados nacionalmente mostrarão a tendência do voto em Pernambuco a 12 dias da eleição. A pesquisa Quaest será divulgada esta quarta-feira e a Datafolha sai esta quinta-feira. Nesse período fica mais clara a preferência dos eleitores e o impacto da propaganda eleitoral no Rádio e na TV que começou dia 28 de agosto e termina na quinta-feira que vem, 1.o de outubro. Além disso já foram feitos três debates entre os candidatos Raquel Lyra(PSD), João Campos(PSB) e Ivan Moraes(PSOL).
Agenda dos candidatos
A governadora Raquel Lyra participa esta quarta às 11 horas de sabatina da Rádio Hits; às 14 horas tem reunião com pais e mães sobre propostas para a Primeira Infância no Centro de Educação Infantil (CEI) na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ainda em Jaboatão faz porta-a-porta em Prazeres e às 19 hs no Jordão. O candidato João Campos faz porta-a-porta nos Coelhos, às 9 hs; às 10 horas participa de sabatina na TV Guararapes; às 14 horas faz mini carreata em Limoeiro; às 15h30 em Feira Nova e às 17 horas em Lagoa da Itaenga.
Pergunta que não quer calar
Que peso pode ter na campanha de Raquel o vídeo sobre laqueadura?