Vinda de Lula movimenta semana política de Pernambuco
Está programada uma caminhada no Recife, semelhante à que aconteceu em 2022, quando Lula arrastou uma multidão no centro da cidade
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Após vários adiamentos, acontece esta semana o que a Frente Popular alimentou durante toda esta campanha, quando anunciou a vinda do presidente Lula a Pernambuco para fortalecer a campanha do ex-prefeito João Campos a governador do estado. O dia ainda não foi definido, mas o PSB e o PT trabalham com a possibilidade da programação acontecer entre os dias 24 e 25 (quinta e sexta-feira). O presidente está nos Estados Unidos participando da Assembleia da ONU e volta esta terça.
Está programada uma caminhada no Recife, semelhante à que aconteceu em 2022, quando Lula arrastou uma multidão no centro da cidade, declarando apoio e pedindo votos para Marília Arraes. Na época, vivia-se a campanha do segundo turno quando Marília enfrentava Raquel e, apesar do entusiasmo dos militantes presentes ao ato da Frente Popular, Lula não conseguiu reverter a tendência pró-Raquel, que acabou eleita com a ajuda do voto Luquel (Lula e Raquel).
Quatro anos depois, o voto Luquel continua existindo, e este final de semana ganhou corpo com a distribuição de adesivos com a marca pelo candidato ao Senado, Túlio Gadelha, na caminhada de Raquel pela zona sul da capital, percorrendo os bairros do Pina, Boa Viagem e Brasília Teimosa.
Lula vai conseguir ajudar João a ser eleito? Essa pergunta só vai poder ser respondida no dia 4 de outubro, com a abertura das urnas. De qualquer forma, há uma diferença entre 2022 e 2026: na eleição em que Raquel derrotou Marília, no dia da chegada do presidente, Marília estava na frente da atual governadora nas pesquisas. Agora é o contrário: João Campos está atrás de Raquel e precisa superá-la para atingir seu objetivo.
Lá como agora, Raquel não declarou voto a um candidato a presidente, o que ajudou-a na conquista do voto Luquel. Além disso, a governadora tem mostrado muita proximidade com o presidente, repetindo em debates e entrevistas que ele a ajudou bastante com parcerias que tornaram realidade várias obras federais de importância no estado.
A Frente Popular trabalha para captar as imagens do presidente ao lado de João Campos no Recife para usá-las à exaustão até o dia da eleição, tanto na TV quanto nas redes sociais, ensejando uma perspectiva de vitória que a simples presença de Lula pedindo votos para o candidato não conseguiu tornar realidade até agora. Mas o fato dele vir a Pernambuco depois de tanta espera é tido como capaz de animar bastante a militância para ir às ruas até o dia da eleição. Já é uma grande coisa.
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Lula prioriza Bahia e Ceará
Tranquilo em relação ao resultado da eleição em Pernambuco, onde vai vencer independente do governador que vier a ser eleito, o presidente Lula está sendo desafiado a cerrar fileiras junto aos candidatos do PT a governador do Ceará e da Bahia. No Ceará, pesquisa desta semana do DataFolha aponta o candidato de oposição Ciro Gomes (PSDB) com 47% das intenções de voto, e o governador Elmano de Freitas (PT), candidato à reeleição, com 40%. Já na Bahia, os últimos levantamentos mostram o candidato de Oposição ACM Neto à frente do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT), mas em empate técnico. O Instituto Ideia mostrou ACM com 40% e Jerônimo com 38%.
João Campos prioriza apoio de prefeitos na Metropolitana
O ex-prefeito João Campos tem concentrado sua campanha na Região Metropolitana do Recife, onde também está presente neste momento a governadora Raquel Lyra, no Cabo de Santo Agostinho e em São Lourenço da Mata. Nessas duas cidades, tem o apoio dos prefeitos Lula Cabral e Vinícius Labanca, que têm concentrado multidões para acompanhá-lo. Outro município priorizado é Vitória de Santo Antão, também gerida por um prefeito aliado, Paulo Roberto Arruda, que não é da RMR, mas está na vizinhança. Nos outros 10 municípios, incluindo Ipojuca, é a governadora Raquel Lyra que tem apoio dos prefeitos.
Pergunta que não quer calar
Lula vai conseguir ajudar João Campos a ganhar a eleição para governador?