Mais jovem dos candidatos ao Senado Túlio Gadelha aposta na renovação para tentar se eleger

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Túlio é o quinto entre os candidatos ao Senado neste ano, de acordo com o resultado das pesquisas de intenção de voto que vêm sendo publicadas

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No momento em que a classe política passa por momentos difíceis e o Senado começa a ganhar mais importância pelo poder que tem de decretar até o impeachment de ministros do STF, o candidato Túlio Gadelha, de 38 anos, o mais jovem dos candidatos ao cargo nesta eleição, incorporou o nome renovação à sua campanha e adotou como slogan “O Novo Senador de Pernambuco”.



“Sou a renovação que Pernambuco precisa para avançar ainda mais, ao lado de Raquel e de Lula” – diz ele em um dos vídeos que gravou para exibição na TV e nas redes sociais. Em outro momento, acenando para a governadora diz “Fui escolhido pela governadora Raquel Lyra para renovar o Senado”.



Túlio é o quinto entre os candidatos ao Senado este ano de acordo com o resultado das pesquisas de intenção de voto que vêm sendo publicadas. Ele afirma que a eleição de senador só é resolvida na última semana de campanha e aposta na mudança do quadro. Vai continuar citando o presidente Lula e prometendo ser no Senado uma ponte entre ele e Raquel.



Para isso juntou-se ao seu companheiro de chapa, o deputado federal Eduardo da Fonte, para, daqui para a frente, mostrar para os eleitores que os dois são os nomes que a governadora escolheu para acompanhá-la na eleição. Eles apostam que os eleitores de Raquel vão acompanhá-la e como os outros governadores de Pernambuco ela tem condições de ajudar a elegê-los.



Mas as peças promocionais de Túlio mostram também seu currículo. Dizem que ele foi escolhido como “melhor deputado federal do Nordeste” por 6 vezes consecutivas pelo prêmio Congresso em Foco. Que se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2018 quando teve 75.642 votos e em 2022 quando chegou aos 134.391 votos. Túlio começou sua trajetória na vida pública na Faculdade de Direito como líder estudantil. Filiado ao PDT assumiu a diretoria regional da Fundacentro em 2015 e a presidência do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco em 2017.



Túlio saiu do PDT, foi eleito em 2022 pelo partido Rede Sustentabilidade, da ex-ministra Marina Silva que decidiu apoiá-lo neste eleição, e este ano, a convite de Raquel, se filiou ao PSD, mesmo partido da governadora. Tem muita penetração nos movimentos sociais e nas ONGs e escolheu como seus suplentes a ex-deputada estadual Dulcileide Amorim e o cacique Marcelo Pankararu, uma liderança indígena do povo Pankararu.

Lula em Pernambuco

O presidente Lula deve vir a Pernambuco para participar de uma agenda com os candidatos da Frente Popular, João Campos, Carlos Costa, Humberto Costa e Marília Arraes na próxima semana. A informação foi publicada esta sexta na imprensa nacional através de informação da senadora Teresa Leitão, que é a líder do Governo no Senado. A data ainda não foi revelada. O presidente viria na quinta-feira desta semana mas adiou para atender a compromissos em Minas Gerais. Este final de semana participa da 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York e deve voltar ao Brasil na terça-feira.

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Raquel, João e Ivan neste sábado

A governadora Raquel Lyra inicia sua agenda este sábado às 9hs com porta-a-porta no Alto José do Pinho; às 11h faz porta-a-porta no Vasco da Gama; às 14h faz caminhada em são Lourenço e às 19h30 também faz caminhada em Abreu e Lima. O candidato João Campos participa de mini carreata na zona norte do Recife; às 15 horas estará em minicarreata no Pina e às 19h30 faz caminhada no município de Vitória de Santo Antão. O candidato Ivan Moraes, que está em Petrolina participa de encontro pela manhã com a comunidade de Conceição das Creoulas onde participa de um almoço coletivo na Associação Quilombo das Creoulas e às 19h30 faz panfletagem no município de Serra Talhada.

Pergunta que não quer calar

Qual vai ser a programação de Lula em Pernambuco?