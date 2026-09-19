Frente Popular diz que direito de resposta de Raquel ainda vai ser julgado pelo pleno do TRE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Coligação de João Campos contesta direito de resposta concedido a Raquel Lyra e afirma que informações veiculadas são baseadas em dados públicos

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Em nota enviada a imprensa sobre o direito de resposta que a governadora Raquel ganhou no guia do candidato João Campos, a Frente Popular afirma que aguarda decisão do pleno do TRE sobre o assunto.

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A Frente Popular de Pernambuco informa que já apresentou recursos contra as decisões divulgadas na última sexta-feira (18). Com isso, a concessão do direito de resposta ainda será analisada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

A coligação destaca que as próprias decisões reconhecem como verdadeiras as informações apresentadas nas inserções, todas baseadas em dados públicos, tanto sobre a remuneração da governadora quanto sobre o patrimônio declarado por ela à Justiça Eleitoral.

As peças veiculadas pela Frente Popular fazem, portanto, uma crítica política a partir de informações oficiais e de interesse público, dentro do debate legítimo sobre quem exerce e disputa cargos públicos.