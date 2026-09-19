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Frente Popular diz que direito de resposta de Raquel ainda vai ser julgado pelo pleno do TRE

Coligação de João Campos contesta direito de resposta concedido a Raquel Lyra e afirma que informações veiculadas são baseadas em dados públicos

Por TEREZINHA NUNES do BlogDellas Especial para o JC Publicado em 19/09/2026 às 14:52
Jo&atilde;o Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco
João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco - Edson Holanda/Reprodução

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Em nota enviada a imprensa sobre o direito de resposta que a governadora Raquel ganhou no guia do candidato João Campos, a Frente Popular afirma que aguarda decisão do pleno do TRE sobre o assunto.

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A Frente Popular de Pernambuco informa que já apresentou recursos contra as decisões divulgadas na última sexta-feira (18). Com isso, a concessão do direito de resposta ainda será analisada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

A coligação destaca que as próprias decisões reconhecem como verdadeiras as informações apresentadas nas inserções, todas baseadas em dados públicos, tanto sobre a remuneração da governadora quanto sobre o patrimônio declarado por ela à Justiça Eleitoral.

As peças veiculadas pela Frente Popular fazem, portanto, uma crítica política a partir de informações oficiais e de interesse público, dentro do debate legítimo sobre quem exerce e disputa cargos públicos.

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TEREZINHA NUNES do BlogDellas Especial para o JC

editores@jc.com.br

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.