Frente Popular diz que direito de resposta de Raquel ainda vai ser julgado pelo pleno do TRE
Coligação de João Campos contesta direito de resposta concedido a Raquel Lyra e afirma que informações veiculadas são baseadas em dados públicos
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Em nota enviada a imprensa sobre o direito de resposta que a governadora Raquel ganhou no guia do candidato João Campos, a Frente Popular afirma que aguarda decisão do pleno do TRE sobre o assunto.
NOTA
A Frente Popular de Pernambuco informa que já apresentou recursos contra as decisões divulgadas na última sexta-feira (18). Com isso, a concessão do direito de resposta ainda será analisada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
A coligação destaca que as próprias decisões reconhecem como verdadeiras as informações apresentadas nas inserções, todas baseadas em dados públicos, tanto sobre a remuneração da governadora quanto sobre o patrimônio declarado por ela à Justiça Eleitoral.
As peças veiculadas pela Frente Popular fazem, portanto, uma crítica política a partir de informações oficiais e de interesse público, dentro do debate legítimo sobre quem exerce e disputa cargos públicos.