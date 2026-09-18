Raquel começa operação para tentar eleger seus candidatos ao Senado, Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Vão começar a ser exibidos vídeos em que os dois candidatos, Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte, se pronunciam na presença de Raquel

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A 16 dias do primeiro turno, a coligação Pernambuco de Coração, que reúne os partidos presentes no palanque da governadora Raquel Lyra, inicia esta sexta-feira na propaganda de Rádio e TV e nas redes sociais uma investida para dar condições à governadora de, nesse momento em que a população começa a despertar para a escolha dos candidatos ao Senado, ajudar a elevar as intenções de voto nos seus candidatos Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha que até agora venham aparecendo separadamente na propaganda eleitoral.



Vão começar a ser exibidos vídeos em que os dois candidatos se pronunciam na presença de Raquel e, no final, a governadora não só pede voto para os dois como as peças encerram com um banner onde está escrito ”os senadores de Raquel” acima de uma foto dos três juntos seguida do nome e do número de cada um. No primeiro vídeo a governadora afirma, após as falas de Túlio e Eduardo : “No Senado eu preciso de gente que venha para ajudar e não para atrapalhar” .



A estratégia da Coligação de Raquel diverge da que vem sendo apresentada pela Frente Popular na qual Marília Arraes e Humberto Costa continuam com propaganda separada ainda sem a presença física do candidato João Campos. O objetivo, que pode vir a ser modificado, foi o de dar prioridade ao presidente Lula que aparece pedindo votos para João, Marília e Humberto cada um no seu tempo de TV. Lula gravou um vídeo em que aparece com os três mas este ainda não está sendo usado.



Este blog apurou junto a uma fonte da Coligação Pernambuco de Coração que desde o início da propaganda eleitoral já estava previsto casar a propaganda dos candidatos ao Senado com a da governadora : “Raquel é a grande puxadora de votos da coligação e sabíamos que, em determinado momento da campanha, ela precisaria pedir votos aos eleitores para seus candidatos ao Senado”- disse a mesma fonte, acrecentando que “o momento chegou. Até agora as pessoas estavam discutindo só a eleição de governador mas está chegando a vez das definições sobre o Senado e é preciso que todos tenham conhecimento de quais são os candidatos escolhidos por ela para acompanhá-la”.



Nos bastidores da coligação aposta-se que essa providência vai fazer Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte crescerem nas intenções de voto e disputarem em igualdade de condições com os candidatos que ocupam os primeiros lugares até o momento. VEJA O VÍDEO

O facão de Abimael e a saia justa de Flávio

O candidato a presidente Flávio Bolsonaro correu o risco de um desgaste parecido com o que seu pai, Jair Bolsonaro, quando posou com uma arma na sua candidatura a presidente de 2022. Sem saber bem do que se tratava o candidato exibiu um facão quando se pronunciava no palanque e falava contra o feminicídio. Foi vítima de uma brincadeira de fãs do candidato a deputado estadual do PL, Abimael Santos, que se intitula “ deputado do facão” e usa a ferramenta para dizer aos eleitores que vai cortar o mal pela raiz. Apesar de ter sido aplaudido no momento em que levantou o facão que era de plástico mas parecia de verdade, Flávio imediatamente o devolveu a quem lhe fez a entrega e agiu como se nada tivesse acontecido.

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Agenda de Raquel, João e Ivan Moraes

O ex-prefeito João Campos inicia sua agenda desta sexta-feira com café da manhã no Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco. Às 14 horas faz visita porta-a-porta em Nova Descoberta e às 17h30 participa de mini carreata em Itamaracá e, em seguida, em Igarassu.A governadora Raquel Lyra participa às 8h45 de uma sabatina na Federação dos CDLs de Pernambuco com a participação do CDL Recife e Sindilojas. Às 14 horas faz gravações para o guia eleitoral e às 16 horas inicia caminhada na comunidade Roda de Fogo. O candidato do PSOL Ivan Moraes viaja a Petrolina onde faz panfletagem no Bododromo às 17 horas acompanhado dos candidato a deputado Rosalvo, Perpétua e Mariozinho e às 19 horas participa do bate-papo Política e Cultura de Petrolina para Pernambuco.

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Quem vai sair vencedor da guerra judicial entre as campanhas de Raquel Lyra e João Campos?