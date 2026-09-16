Datafolha registra dimensão do voto Luquel na véspera do presidente marcar vinda a Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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Embora lideranças do próprio PT já tenham dito ao presidente Lula que sua vinda a Pernambuco ainda no primeiro turno pode ser eleitoralmente prejudicial à sua campanha presidencial devido ao grande número de eleitores pernambucanos que pretendem, como fizeram em 2022, votar nele e na governadora Raquel Lyra, ainda não tinha a dimensão numérica da representatividade deste voto.



O relatório completo da pesquisa Datafolha, cujos primeiros números foram divulgados na última sexta-feira mas só ontem foi disponibilizado pelo instituto, mostra que dos eleitores do PT em Pernambuco 32% dizem que vão votar na governadora, 65% votam no candidato João Campos, do PSB, e 3% não sabem ou não quiseram responder.



Que prejuízo Lula terá se vier ao estado onde tem o apoio explícito de João Campos, cujo partido está coligado com o PSB, mas que conta com uma governadora que não declara voto nele mas, quase todos os dias, o elogia em entrevistas e sabatinas ? É impossível prever. Esta semana, no entanto, quando foi divulgado que o presidente teria aceitado o convite de Campos e viria ao estado esta quinta – depois ficou adiado para a próxima semana – choveram na Internet mensagens de lulistas que votam em Raquel indignados com a possibilidade.



Um líder petista que vota na governadora informou em off a este blog que o PT defendia nos primeiros momentos a vinda do presidente para ajudar as próprias chapas proporcionais do partido e o senador e candidato à reeleição Humberto Costa mas hoje já não existe tanta defesa. “Tem muita gente apreensiva pois Humberto está sendo votado por muitos prefeitos que são da base de Raquel e se o presidente vier alguns deles podem ficar contrariados e deixar de votar em Humberto”.



Teria sido por isso que o próprio Humberto disse na semana passada que ficara a cargo de João Campos as tratativas para a vinda do presidente. O que se comenta nos bastidores petistas é que João tem insistido com a presença de Lula e que, diante disso, o presidente pode vir ao estado mesmo sem ser pressionado pelo PT. A apreensão petista aumentou depois que pesquisas começaram a mostrar Flávio Bolsonaro à frente de Lula no segundo turno. Neste caso, o presidente precisaria aumentar e não correr risco de reduzir seu percentual de votos em Pernambuco. A ver.

Holofotes não abalaram amigos de Moraes

A decisão do presidente do STF, ministro Edson Fachin, de permitir a transmissão da reunião do Supremo esta terça-feira para todo o país pelo rádio e TV dava a impressão de que poderia evitar a troca de farpas entre alguns membros da corte durante a sessão que acabou em frustração. Os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e próprio Moraes não se limitaram a tentar incriminar outros colegas para evitar que votassem contra Moraes mas chegaram a não obedecer às regras estabelecidas agindo com ironia e desrespeito com o próprio presidente. Um vexame.

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Divisão preocupante



O espetáculo transmitido deixou clara a divisão do STF entre ministros que desejam as investigações de colegas que foram expostos diante de ilícitos no caso Master expostos pela Polícia Federal e outros que claramente querem deixar tudo como está. Pior ainda foi a postergação de uma decisão que se esperava para esta terça e pode ser adiada para 90 dias, prazo que o ministro Flávio Dino, que pediu vistas do processo, tem para devolvê-lo ao plenário.

Flávio Bolsonaro no Recife

O senador Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República pelo PL, faz caminhada e comício no final da tarde desta quarta-feira no Recife Antigo. Às 17h30 ele sairá do Marco Zero acompanhado de lideranças e militantes em caminhada até o Paço Alfandega onde às 18h30 participa de comício. A visita foi programada pelo candidato ao Senado pelo PL, Mendonça Filho.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Até quando o STF vai continuar frustrando a população brasileira?