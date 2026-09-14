Terezinha Nunes: Lula deve vir a Pernambuco próxima quinta-feira para reforçar campanha de João Campos

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Como Lula pode ajudar João? Esta é a grande indagação feita na classe política desde que começou a ser cogitada a presença do presidente no Estado

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O presidente Lula concordou em vir a Pernambuco na próxima quinta-feira (17), a convite do candidato a governador João Campos, para uma agenda eleitoral. Este blog confirmou a informação com duas fontes do PT que destacaram ainda não saber se ele vai estar em apenas uma cidade ou em mais de uma. João vinha insistindo sobre o assunto nos contatos com o próprio presidente que relutava em atender ao pedido no momento em que é crucial a ampliação do seu percentual de votos no Nordeste. Entendia que sua vinda poderia levar eleitores de esquerda da governadora Raquel Lyra, partidários do famoso voto Luquel, a se irritarem e até deixarem de acompanhá-lo na disputa.

João, porém, sempre lembrou um compromisso que a campanha nacional teria assumido com ele neste sentido e Lula acabou aceitando os argumentos que ele apresentou de que em todos os estados onde pode o PSB se aliou ao PT, incluindo São Paulo. Alegou que o único estado onde o PSB pode vir a eleger um governador é Pernambuco e nesse estado é o próprio presidente nacional da legenda que está à frente da disputa.



Desde que teve início a pressão para que Lula viesse ao estado a cidade citada foi sempre Garanhuns onde acaba de ser inaugurado o Hospital do Amor, construído pelo Governo Federal para atender a pacientes com câncer. Em função disso, Garanhuns continua sendo a principal cidade cogitada mas há também os nomes de Caruaru e Recife. A insistência de João em visitar o agreste – região da governadora Raquel Lyra – pode levá-lo a optar pela cidade que tem influência sobre o interior, onde a governadora Raquel Lyra é mais forte. Garanhuns além disso é governado pelo PSB através do prefeito Sivaldo Albino.



Como Lula pode ajudar João? Esta é a grande indagação feita na classe política desde que começou a ser cogitada a presença do presidente em seu estado. Hoje a governadora, segundo a pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira, tem sua administração avaliada como ótima ou boa por 48% dos pernambucanos, 20% a qualificam como ruim ou péssima e 30% como regular. Na mesma pesquisa, 46% dos pernambucanos dizem que a administração do presidente é ótima ou boa, 31% que é ruim ou péssima e 23% que é regular.



Além de estar dois pontos à frente de Lula na classificação ótima ou boa, Raquel se beneficia do fato de que a diferença entre seu ótimo e bom e o ruim é péssimo é de 28 pontos enquanto que a de Lula é de 15%. Esse é inclusive o parâmetro que os pesquisadores costumam considerar na leitura da avaliação de governos. Eles deixam de lado o regular que pode migrar pra cima ou para baixo e analisam o ótimo e bom comparado com o ruim e péssimo.

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Frente Popular ataca Raquel na TV

Este domingo quase todas as inserções da Frente Popular na TV repetiram continuadamente uma acusação feita pelo candidato João Campos à governadora Raquel Lyra no debate da Rádio Cidade, de Caruaru. O candidato usando a expressão Fura-Teto, em contraposição ao Fura-Fila do qual é acusado, disse que a governadora quando optou pelo salário de procuradora do estado ( ela é concursada) e não de governadora estaria ultrapassando o limite constitucional. Esta forma de usar as inserções é comum em campanhas quando se quer massificar o ataque a um adversário. No domingo a TV aberta tem maior audiência e o atacado não pode reagir pois as mudanças na programação só podem ser feitas na segunda-feira.

Contra-ataque

A coligação Pernambuco de Coração, da governadora Raquel Lyra, tinha programado utilizar uma inserção do Fura-Fila acusando Campos de ter beneficiado um candidato filho de um juiz no concurso para procurador do município em detrimento de uma Pessoa com Deficiência que estava aguardando convocação. No sábado enquanto a Frente Popular teve na justiça uma vitória e manteve seu comercial, o de Raquel acabou não indo ao ar porque o TRE considerou preliminarmente que a peça dava margem a interpretação diversa, podendo prejudicar Campos.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Lula será um divisor de águas na eleição de Pernambuco ou repetirá a vinda de 2022 quando não conseguiu levar Marília Arraes a vencer Raquel Lyra na eleição de governador?