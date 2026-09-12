Raquel concentra campanha na Metropolitana e João Campos no interior

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Neste momento, Raquel mantém um alto índice de intenções de voto no interior e João vence no Recife e empata com ela na Região Metropolitana

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A 23 dias da eleição de 4 de outubro, a governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito João Campos vão se concentrar em regiões onde precisam conquistar mais votos. E já começa agora. Na manhã deste sábado, Raquel vai participar de caminhadas em duas áreas do Recife. Pela manhã vai estar no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela, e às 16 horas no bairro da Torre.Às 14 horas fará uma reunião com os prefeitos de todo o estado que a apoiam e às 19 horas participa da inauguração do comitê do candidato a senador do seu partido, o PSD, Túlio Gadelha.

Já o candidato João Campos estará em Limoeiro às 10 horas quando fará caminhada; às 10h30m participa de minicarreta no município de Orobó. Em seguida fará o mesmo em Casinhas, Bom Jardim e Surubim. Contando com menos de 40 prefeitos, João precisa neste momento ficar mais no interior para manter animada a sua base, constituída, em grande maioria, pelas oposições municipais.



Neste momento, Raquel mantém um alto índice de intenções de voto no interior e João vence no Recife e empata com ela na Região Metropolitana. A governadora concluiu que é necessário agora animar mais os prefeitos interioranos para que eles próprios comandem a campanha em suas bases com os candidatos a deputado federal e estadual. Como ela se dedicou muito a cristalizar o voto nas regiões da Mata, Agreste e Sertão, vai manter um ritmo de duas a três programações por dia no Recife e Região Metropolitana.



Embora tenha o apoio da grande maioria dos prefeitos do Grande Recife, o voto nessa área tem muito a ver com o componente opinião. É um voto mais solto. Os prefeitos têm influência mas não tanto quanto no interior. Como foi prefeito da capital, João é muito conhecido na RMR, ao contrário da governadora que é de Caruaru e sempre fez campanha para deputada estadual mais concentrada no agreste.

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Ivan foi bem

O candidato do PSOL a governador, Ivan Moraes, foi quem melhor se apresentou no debate da Rádio Cidade, em Caruaru. Muito leve, apesar de se referir com profundidade a temas de interesse da população, ele não tem o semblante raivoso de alguns membros da esquerda pernambucana, nem o radicalismo característico. Fala com desenvoltura, foca muito na cultura e no meio ambiente e terminou sua participação com um poema que compôs para poder se adequar ao pouco tempo que tem de propaganda eleitoral.

Marília surpreende

A candidata ao Senado, Marília Arraes, continua surpreendendo e mantém o primeiro lugar na pesquisa Datafolha publicada esta sexta-feira. Mesmo tecnicamente empatada com outros três candidatos ela não perdeu ainda a dianteira. Continua na frente do senador Humberto Costa que tem mais de 80 prefeitos enquanto ela reúne poucos apoios diretos de chefes do executivo municipal. Se vencer derruba a versão que se criou no meio político de que ela acabe sendo suplantada na etapa final. Perdeu em 2020 para João Campos no Recife e em 2022 para Raquel quando ambas disputaram o segundo turno da eleição de governador.

Pergunta que não quer calar

Quem crescerá mais até o dia da eleição: Raquel na Metropolitana ou João Campos no interior?

