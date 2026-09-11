Pesquisa Quaest: 55% dos pernambucanos creem na vitória de Raquel já 32% acham que quem ganha é João

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Enquanto 76% dos eleitores dizem que já definiram o voto para governador, chega a 81% os que já sabem em quem vão votar para presidente

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A pesquisa Quaest desta semana, cujo relatório completo foi disponibilizado para consulta esta quinta-feira, mostra que, apesar da governadora Raquel Lyra ter 43% das intenções de voto, 55% dos eleitores acreditam que ela vai ser eleita. No caso de João Campos, 32% dos entrevistados creem que ele vai ser eleito, embora suas intenções de voto tenham chegado aos 37%.



Embora seja necessário considerar a margem de erro da pesquisa que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o levantamento mostra que entre os lulistas, 42% acreditam na vitória de Raquel e 45% na de João. Só neste nicho do eleitorado o ex-prefeito derrotaria a governadora. Na esquerda não lulista 48% creem que Raquel ganha a eleição e 47% acham que é João. Entre os independentes a vitória de Raquel é prevista por 56% e a de João por 27%. Já na direita não bolsonarista 76% acham que a vencedora será a governadora e 16% o ex-prefeito, entre os bolsonaristas a vitória de Raquel é prevista por 84% enquanto 11% apostam em João Campos.



De 24 de agosto, quando a Quaest fez sua penúltima pesquisa, para 7 de setembro quando concluiu esta última, aumentou de 52 para 57 por cento o percentual de eleitores que dizem saber que João Campos é apoiado por Lula, enquanto passou de 4 para 7% os que dizem que Lula apoia a governadora. Uma grande parte da população, porém, ainda não tomou conhecimento desta realidade. Em agosto 43% diziam não saber qual dos candidatos estava apoiado pelo presidente e agora o percentual caiu para 35% o que significa um terço dos eleitores.



Enquanto 76% dos eleitores dizem que já definiram o voto para governador chega a 81% os que já sabem em quem vão votar para presidente. Nesta época de crise envolvendo o STF o pernambucano continua decidido a comparecer às urnas. Dos entrevistados pela Quaest 80% disseram que sempre votaram e vão votar este ano; 6%que sempre votam mas não vão votar; 8% já tinham deixado de votar mas este ano vão votar.

A rejeição aos principais candidatos a presidente e a governador também é mostrada na pesquisa. A rejeição ao presidente Lula é de 38% já a de Flávio Bolsonaro chega aos 65%. Raquel é rejeitada por 34% e João Campos por 38% dos eleitores pernambucanos. Quanto às intenções de voto para presidente, caiu de 55 para 54% os que dizem que vão votar em Lula e aumentou também um ponto de 19 para 20% os que se declaram favoráveis a Flávio Bolsonaro.

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Homens e Mulheres divididos

A Quaest mostrou que subiu de 38 para 39% o percentual de mulheres que dizem que vão votar em Raquel. João Campos permaneceu com os 38% que tinha. Já entre os homens Raquel caiu de 51 para 47% e João subiu de 33 para 36%. Analistas entendem que essa queda na preferência dos homens pela governadora pode ter sido motivada pela primeira semana do programa eleitoral em que Raquel apareceu sozinha e emocionada em sua fala, chegando a encher os olhos de lágrimas. O vídeo, que foi aplaudido até nacionalmente na área de marketing, não teria pegado bem no sexo masculino que teria enxergado fragilidade da chefe do executivo.

TV Nova sem Raquel

A TV Nova Nordeste realiza debate esta sexta-feira às 21 horas entre os candidatos a governador de Pernambuco. Confirmaram presença os candidatos João Campos, do PSB e Ivan Moraes, da Federação PSOL/Rede. A governadora Raquel Lyra até a noite desta quinta-feira não havia confirmado presença mas tem o prazo até as 12 horas desta sexta para fazê-lo. Na agenda distribuída pela sua campanha ela estará às 9 horas desta sexta em Caruaru participando de debate na Rádio Cidade; às 11h30m tem encontro com mães no Hospital da Mulher do Agreste; às 14 horas participa de sabatina online da Revista Veja e às 17 horas faz porta-a-porta na comunidade Entra a Pulso em Boa Viagem. Não consta da programação o debate da TV Nova.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Raquel vai estar presente no Debate da TV Nova ou, como a maioria dos candidatos à reeleição, vai se ausentar?