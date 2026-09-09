Presença de Lula na TV não alterou até agora o quadro eleitoral em Pernambuco
Pesquisa Quaest divulgada após 10 dias de inicio da propaganda eleitoral gratuita demonstrou que até agora o presidente não conseguiu alterar o quadro
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Embora ainda não seja possível avaliar o real impacto da presença do presidente Lula no Rádio e TV, pedindo votos para João Campos, Humberto Costa e Marília Arraes até o dia da eleição, em 4 de outubro – essas mudanças não são imediatas – a pesquisa Quaest divulgada esta terça-feira, após 10 dias de iniciada a propaganda eleitoral gratuita, demonstrou que até agora o presidente não conseguiu alterar o quadro eleitoral em Pernambuco.
A pesquisa anterior da Quaest foi divulgada no dia 25 de agosto, três dias antes do início do guia eleitoral e das inserções, que costumam ter mais impacto porque são mostradas no meio da programação, com a campanha praticamente entrando na casa dos eleitores. Naquele dia, a governadora Raquel Lyra tinha 44% das intenções de voto e João Campos 36%. Agora ela tem 43% e ele R$ 37%. A variação para mais e para menos entre os dois de apenas um ponto percentual (ela caiu um e ele subiu um) não é considerada uma tendência segundo os pesquisadores.
Os números de agora mostram, segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes, em entrevista à Globonews, que “no caso de Pernambuco, o cenário é muito estável. Neste momento, Raquel Lyra venceria a eleição no primeiro turno com 52,4% dos votos válidos e João Campos teria 45%. Esse é o quadro do estado, um colégio eleitoral muito significativo”. No caso da rejeição, a governadora tem 34% e João Campos quatro pontos a mais, com 38%. Na pesquisa espontânea ela aparece com 33% e João com 24%. A diferença pró-Raquel é de 9 pontos.
Ainda sobre a presença de Lula, já está provado por pesquisadores que o maior impacto da propaganda eleitoral acontece nos primeiros dias de exibição dos programas dos candidatos e na última semana, quando o eleitor começa efetivamente a buscar conhecer mais as propostas dos nomes que se colocam no cenário para definir ou cristalizar o voto. Mesmo assim, a Quaest constatou que, no caso dos candidatos a governador, 76% dos entrevistados afirmam que já definiram em quem vão votar e não pretendem mudar de posição. Só 23% admitem essa possibilidade.
Resiliência de Marília
Os únicos candidatos que podem estar sendo beneficiados pelo pedido de voto do presidente são Marília Arraes e Humberto Costa. Ambos aumentaram um ponto percentual entre a pesquisa de 25 de agosto e a desta terça. Um ponto percentual, como explicado acima, não é sinal de mudança de cenário, mas o que chama atenção em relação a Marília sobretudo é a sua resiliência. Ela em nenhum momento perdeu o 1.o lugar em todas as pesquisas realizadas este ano e nesta da Quaest está três pontos acima de Humberto e Humberto está com três pontos acima de Mendonça Filho que aparece com 11%.
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Explicação
Em todas as eleições majoritárias das quais participou Marília Arraes sempre foi dura na queda, embora tenha perdido em todas elas. Acontece que numa eleição para prefeito ou governador a propaganda dos adversários atacam quem está na frente e Marília não teve fôlego das vezes anteriores para resistir às críticas, sendo superada no final. Para o Senado sobretudo com duas vagas em disputa é até difícil escolher quem atacar e Marília, ao contrário das vezes anteriores, corre solta fazendo propostas e conservando a cabeça das pesquisas até o momento. Supera até Humberto Costa, o candidato preferido pelo PT e pelo presidente Lula.
PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR
Diante do cenário de estabilidade das pesquisas em Pernambuco, Lula ainda virá ao estado no primeiro turno?