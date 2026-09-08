Peça publicitária de Mendonça associando-se a Raquel causa celeuma no palanque da governadora

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Tudo ia bem, apesar dos amuos, enquanto Mendonça se limitava a acompanhar caminhadas da governadora, tendo o cuidado de não ocupar a linha de frente

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Acabou nas portas da Justiça Eleitoral esta segunda-feira uma celeuma que vinha latente na base da governadora Raquel Lyra desde que o candidato ao Senado pelo PL, deputado federal Mendonça Filho, lançou candidatura avulsa ao cargo, logo depois que a governadora escolheu em convenção como seus candidatos os deputados federais Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha. Tudo ia bem, apesar dos amuos, enquanto Mendonça se limitava a acompanhar caminhadas da governadora, tendo o cuidado de não ocupar a linha de frente, destinada a Eduardo e Túlio que sempre ladeiam Raquel ou mesmo quando dava entrevistas, colocando-se como um raquelista.



A própria governadora mostrou desconforto quando, em sua primeira entrevista dada à CNN, foi indagada se o candidato Mendonça Filho estava na sua chapa: “Mendonça não é nosso candidato ao Senado da República. Nossos candidatos são Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha”- explicou. Este blog apurou que em outras ocasiões a governadora reclamou da presença excessiva de Mendonça em suas caminhadas. Não se sabe que Eduardo e Túlio levaram a seus ouvidos alguma preocupação.



A verdade é que esta quinta-feira a aparente calmaria começou a ruir quando a Coligação Pernambuco de Coração, liderada pela governadora, deu entrada a uma reclamação no TRE, solicitando a remoção da propaganda eleitoral do candidato do PL e das suas redes sociais de associações entre sua candidatura ao Senado e a candidatura de Raquel à reeleição. Foi solicitado e acatado pelo TRE, que já julgou a ação, “tutela provisória de urgência, declaração de irregularidade da propaganda e sua suspensão imediata”. Mendonça recebeu a determinação de retirar dentro de 24 horas as peças que falam em Raquel sob pena de multa diária de 20 mil.

Mendonça no ataque

Antes que saísse a decisão do TRE, Mendonça distribuiu uma nota em que, indiretamente, culpa o candidato Eduardo da Fonte pela iniciativa da ação. Ele atribuiu a iniciativa “ao desespero de quem queria ser candidato a senador de João Campos” e reafirmou que continuará apoiando a governadora. Para ele “uma história verdadeira como a minha e de Raquel não será afetada por ações jurídicas movidas por aliados de última hora da governadora. Isso incomoda principalmente a quem não tem histórico de coerência. Onde estavam essas pessoas nos momentos mais difíceis vividos por Raquel Lyra?. Eu estava a seu lado e vou continuar no mesmo lugar”.

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Motivos

As peças destacadas na reclamação da coligação junto ao TRE trazem, segundo o texto da petição, mostram frases do candidato como : “ Comigo ao lado da governadora Raquel Lyra estaremos em busca da recuperação da auto estima do nosso povo e mostrando que, com trabalho sério, o nosso estado avança”. Em outro momento ele afirma: “agora quero levar toda essa experiência e força política para Brasília para ajudar Raquel a fazer, ainda mais, por Pernambuco”.

Pergunta que não quer calar

Com três nomes disputando Raquel, quem vai se beneficiar no final – esses candidatos ou os candidatos da Frente Popular, Humberto Costa e Marília Arraes?