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Raquel Lyra e João Campos concentram campanha no agreste a 2ª região mais populosa do estado

Foi sobretudo nesta área que os candidatos a governador Raquel Lyra e João Campos concentraram grande parte de sua movimentação neste final de semana

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 07/09/2026 às 8:16
Raquel Lyra e João Campos durante eventos de campanha no agreste pernambucano, no fim de semana.
Raquel Lyra e João Campos durante eventos de campanha no agreste pernambucano, no fim de semana. - reprodução Blog Dellas

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Embora a Região Metropolitana do Recife concentre 42,7% da população pernambucana, a Região Agreste é a segunda em expressão numérica concentrando 25% dos pernambucanos em 71 municípios. Há muito tempo é considerada a “Coreia” da eleição estadual por ser a área mais complexa, imprevisível e duramente disputada e na qual é difícil vencer grupos políticos tradicionais e oligarquias locais altamente consolidadas. O termo é empregado no jargão político local em analogia a uma zona de guerra e conflitos políticos ( como a Península Coreana).

Foi sobretudo nesta área que os candidatos a governador Raquel Lyra e João Campos concentraram grande parte de sua movimentação neste final de semana, a menos de um mês da eleição de 04 de outubro. Raquel iniciou sua movimentação no sábado pela Feira de Caruaru, depois fez caminhadas em Garanhuns, Quipapá, Limoeiro e Feira Nova. No domingo esteve no Cabo de Santo Agostinho, terreno do prefeito Lula Cabral, que apóia João Campos onde participou de uma carreata ao lado do ex-prefeito Keko do Armazém dos seus candidatos a vice e ao Senado e depois tomou a direção da Mata Sul, indo a São José da Coroa Grande, Barreiros e Escada.

João Campos fixou-se inteiramente no agreste indo no sábado aos municípios de Vertentes, Lagoa dos Gatos, Toritama, Belo Jardim e Correntes. No domingo participou de carreata em Gravatá e da romaria de Frei Damião, em São Joaquim do Monte, considerada uma das mais expressivas do agreste e à qual o candidato chegou acompanhado de seus companheiros de chapa e de sua família. Uma coisa que chamou a atenção neste final de semana foi o realce dado pelos dois candidatos a seus nomes para o Senado. Raquel esteve sempre acompanhada de Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha e pediu várias vezes votos para os dois e João Campos fez o mesmo com Humberto Costa e Marília Arraes.

Desafio de Raquel

A governadora citou o que já realizou em cada um dos municípios visitados e prometeu mais. Em Feira Nova, lançou um desafio: “Este município foi um dos que mais recebeu investimentos em toda a sua história, assim como ocorreu em todos os municípios nessa nossa administração. Digam onde Mainha colocou menos dinheiro do que o Governo que me antecedeu e ficou oito anos ! Não tem não. O povo está comigo e se pra você, que é mulher como eu, faz sentido estar aqui sob as bençãos de Deus, ninguém para um estado que começou a mudar. Pernambuco voltou e não vai parar não”. Em Garanhuns focou no Hospital Mestre Dominguinhos, no Hospital da Mulher, e na sede do IML, os três bancados pelo estado, e, em parceria com o Governo Lula, a Maternidade, a duplicação da 423 e a retomada da Transnordestina.

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 João fala em Eduardo

O candidato a governador João Campos falou do que pretende realizar no agreste em todas as suas falas, citando o Hospital da Criança, a segunda etapa da Adutora do Agreste e o Agreste Moda Global que, segundo ele, será um centro de formação de profissionais voltados para o setor e conectado a instituições de moda internacionais. Em Correntes afirmou:” Pernambuco precisa de um governador que tenha tamanho, que tenha a dimensão do Brasil e traga grandes investimentos para cá”. Em Gravatá disse: “ Assim como meu pai foi amigo do povo de Gravatá fez muito por essa terra eu também quero cuidar do povo daqui”.

Ciro desafia o PT

A pesquisa Quaest no Ceará divulgada este final de semana mostrou o candidato a governador Ciro Gomes (PSDB) com 49% das intenções de voto e o governador Elmano de Freitas, do PT, candidato à reeleição, com 36%. Na faixa de até dois salários mínimos, onde se concentram as pessoas mais beneficiadas pelo Governo Lula, Ciro chega a 52 e Elmano tem 32. No geral, 1 em cada 4 eleitores lulistas declaram voto em Ciro. O presidente Lula fez mais uma carreata no cariri cearense de apoio ao governador, durante a qual a oposição jogou dinheiro falso sobre o caminhão onde estava a comitiva.

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TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.