Mendonça começa a furar a bolha do palanque de Raquel e não perde oportunidade de acompanhá-la

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Embora não seja citado oficialmente nas caminhadas de Raquel, ele marca presença em quase todas elas um pouco mais atrás da linha de frente

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“Serei candidato a senador este ano, dependendo de quem for o segundo nome na chapa de Raquel” – disse a diversos amigos o deputado federal Mendonça Filho antes de serem definidos os candidatos do palanque da governadora. Ele chegou a adiantar que só tinha uma hipótese de desistir: se o candidato da Federação União Progressista fosse o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho. Contava como certa na ocasião a presença de Túlio Gadelha pela necessidade que Raquel tinha de ter alguém da base do presidente Lula na sua chapa. Aconselhado por muita gente a não entrar na disputa já que teria certa uma vaga na Câmara Federal, Mendonça não fugiu do figurino e no dia da convenção da governadora, em plena rebelião comandada pelos Coelhos, irritados com a escolha de Eduardo da Fonte e não de Miguel para a chapa majoritária, ele apareceu no palco armado no Recife Antigo.



Não ficou na linha de frente onde estavam Raquel, a vice Priscila Krause, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha e, indagado pela imprensa se seria candidato, ele apenas sorria. Era um sorriso de satisfação de quem já sabia do interesse de Miguel em apoiar sua candidatura e do PL em tê-lo como candidato para garantir um palanque para Flávio Bolsonaro em Pernambuco. O apoio dos Coelhos e do PL viria em seguida, assim como a candidatura que ganhou corpo e já aparece em empate técnico com outros candidatos.



Embora não seja citado oficialmente nas caminhadas de Raquel no Grande Recife, ele marca presença em quase todas elas um pouco mais atrás da linha de frente onde vão os candidatos oficiais, como aconteceu esta quinta-feira em Santo Amaro. “Nunca hesitei em apoiar Raquel. Você conhece um homem de caráter nos momentos de dificuldade” – diz ele. Mendonça tentou ter o apoio da governadora depois que se filiou ao PL com o compromisso de ajudar Flávio Bolsonaro em Pernambuco mas Raquel lhe explicou os motivos pelos quais não poderia tê-lo em seu palanque, incluindo a prioridade da Federação União Progressista, da qual ele saiu para se filiar ao PL.

Quadro incerto

O especialista em pesquisas eleitorais Maurício Garcia afirma que é “totalmente incerto o resultado da eleição para o senado em Pernambuco”. No momento, segundo ele, qualquer um dos cinco principais candidatos pode vencer, independente do palanque onde se encontrem. Ele lembra como é difícil prever uma eleição para senador com duas vagas em disputa. “Já vi gente que era tido como eleito e perdeu e outros nos quais não se acreditava que acabaram vencendo”. Como o eleitor vota duas vezes ele explica que fica quase impossível saber a tendência do segundo voto.

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Visualizações do guia

O colunista do jornal O Globo Lauro Jardim informou que o primeiro vídeo da propaganda eleitoral da governadora Raquel Lyra que mostra ela sozinha falando para os telespectadores teve 2 milhões de visualizações e 217 mil interações nos últimos dias no instagram. A filmagem foi feita na casa da governadora após mais de três horas de entrevista sem uso de teleprompter como um ensaio para ela se acostumar a falar para as câmeras. No final foi pedido que ela fizesse um resumo do que gostaria de falar para os pernambucanos e, sem cortes, ela falou três minutos e 24 segundos dos quatro minutos de que dispõe na televisão.

Marcha para Jesus

A Marcha para Jesus que acontece este sábado em Boa Viagem não vai contar com a presença dos candidatos a governador Raquel Lyra e João Campos. Ambos tem programação no interior .

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Com a grande incerteza sobre a eleição para o Senado, os candidatos estão conseguindo dormir sossegados?