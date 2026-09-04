Enquanto Lula não define vinda a Pernambuco, Flávio Bolsonaro confirma presença dia 16

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Quanto à vinda do presidente Lula, que tem sido dada como certa pelo candidato a governador João Campos, ainda não foi confirmada

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O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, teve um encontro esta quinta-feira com o deputado federal e candidato ao Senado, Mendonça Filho, e com o deputado federal André Ferreira para discutir a proposta de agenda do candidato a presidente pelo PL, Flávio Bolsonaro, que confirmou a vinda a Pernambuco no próximo dia 16. Em conversa com este blog ele informou que existe uma pré-agenda mas que ainda será submetida ao comando da campanha do presidenciável para poder ser fechada.



Quanto à vinda do presidente Lula, que tem sido dada como certa pelo candidato a governador João Campos, ainda não foi confirmada. Este blog apurou que o próprio presidente tem dito que está analisando o cenário para só então tomar uma decisão sobre o assunto. Esta quarta-feira, porém, a CNN informou, usando como fonte o Palácio do Planalto, que o presidente havia resolvido não comparecer a estados como Pernambuco e Paraíba, onde teria o apoio de dois palanques, e que no Nordeste iria concentrar suas forças nesse primeiro turno nos estados do Ceará e da Bahia para tentar garantir a vitória dos candidatos do PT, Elmano de Freitas e Jerônimo Rodrigues.



A última pesquisa Quaest na Bahia mostrou o candidato ACM Neto(União Brasil) com 39% das intenções de voto e o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT)com 37%. No Ceará a última pesquisa Datafolha mostrou em cenário de segundo turno o candidato Ciro Gomes(PSDB) com 50% e o governador Elmano de Freitas com 42%. A presença de Lula tem sido apontada pelo PT como imprescindível para que o partido vença a eleição nos dois estados.



Sobre Pernambuco, Lula gravou vídeo que tem sido repetido no guia eleitoral e nas inserções de TV pedindo votos para João Campos, Humberto e Marília. É possível que a pesquisa Quaest, que deve ser divulgada na próxima terça-feira após 10 dias de iniciada a propaganda eleitoral, já dê para medir a influência do presidente na eleição dos três. Dependendo com que acontecer é possível que o presidente defina se vem ou não ao estado, como tem insistido com ele o PSB.

A resiliência de Marília



Nos meios políticos pernambucanos tem sido muito comentada nos últimos dias a resiliência da candidata ao Senado Marília Arraes. Com pouca estrutura de apoio, sobretudo de prefeitos, Marília ainda não perdeu o primeiro lugar nas intenções de votos para o Senado e pode permanecer assim dependendo do alcance da propaganda eleitoral em que o presidente Lula pede votos para ela. Embora seja veemente no pedido para Humberto Costa, Lula fala claro na recomendação do voto na ex-deputada federal.

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Dudu e Humberto

Dezenas de prefeitos estão fechando apoio a Eduardo da Fonte e Humberto Costa para o Senado. A dobradinha foi muito comentada na última segunda-feira na Assembleia onde dezenas de deputados deram uma pausa em suas campanhas para votar pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e de outros projetos que estavam represados por conta da campanha eleitoral. Com a saída de Fernando Dueire do páreo para o Senado e seu apoio imediato a Humberto, o senador petista conquistou ainda mais prefeitos da base da governadora e Eduardo da Fonte está complementando a chapa com um apelo irrecusável: o apoio que tem a governadora.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR



A desidratação de Marília Arraes prevista nos meios políticos desde o início da campanha eleitoral ainda pode ocorrer ou ela continuará forte na disputa?