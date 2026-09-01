Para dar toque feminino à sua campanha João Campos introduz Tabata Amaral na TV

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Mas a presença da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) na campanha não se restringe ao programa de TV, também está presente nas redes sociais

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Enfrentando duas mulheres na eleição deste ano – a governadora Raquel Lyra e sua vice Priscila Krause, – o candidato a governador João Campos começou a ter a companhia de sua esposa, a deputada federal Tabata Amaral, na sua campanha pela TV e Rádio e nas redes sociais, onde ela tem muitos seguidores em São Paulo, estado, pelo qual, é candidata à reeleição. A deputada já era vista nas caminhadas de João pelo interior e Região Metropolitana sobretudo nos finais de semana – ela tem se desdobrado para fazer campanha em São Paulo também – mas esta segunda-feira foi uma das estrelas, ao lado do marido, de uma inserção exibida na TV sobre uma nova proposta do candidato para estudantes da Rede Pública estadual.



Ao lado de Tábata João fala que ela criou como deputada o Pé-de-Meia federal que garante R$ 200,00 mensais a estudantes carentes do segundo grau que frequentem o ensino médio para que não sejam obrigados a abandonar a escola para ajudar no sustento da família. O candidato chama o seu programa de Pé de Meião que, segundo ele e a deputada terá três modalidades: o Pé-de-Meia Férias, o Pé-de-Meia Técnico e o Pé-de-Meia Empreendedor, todos elas com parcelas de R$ 200,00 e destinos diferentes.



No vídeo a deputada diz que “o Pé-de-Meia já mudou a vida de mais de 5 milhões de jovens em todo o Brasil”, defendendo em seguida a ampliação do benefício em Pernambuco. Mas a presença da deputada na campanha não se restringe ao programa de TV, também está presente nas redes sociais.



Um vídeo dela circula no instagram e se refere ao chamado “gabinete do ódio”. Nele a deputada fala em ” engrenagem suja e mentirosa “, no uso do dinheiro público para destruir a reputação de adversários na Internet e cita João e ela própria, informando que vem sendo atacada “sem pausa, há mais de um ano, com ataques coordenados”. Referindo-se sempre à reportagem da Record sobre o assunto já proibido de ser divulgada nas redes sociais pelo TRE, ela mira a governadora afirmando: “o pior é saber que a suspeita de coordenar esses ataques é uma mulher que devia saber quão dura é a vida da mulher na política”. E conclui “quem não tem projeto para governar, contrata gabinete do ódio”.

Voto Luquel

Candidato à reeleição, o deputado estadual Doriel Barros, do PT, divulgou na Internet seus candidatos na eleição deste ano. Um banner de sua campanha mostra ele, Lula, Raquel, Humberto e o deputado federal Carlos Veras. Doriel faz parte da bancada do PT na Assembleia e, como João Paulo do PT, sempre defendeu os dois palanques para Lula no estado. Os dois não negam a preferência pela governadora. Só a deputada Rosa Amorim, que é do MST mas filiada ao PT, tem feito caminhadas com João Campos, embora na Alepe tenha votado sempre com a base governista.

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Saúde em pauta

A saúde virou a pauta preferencial de João Campos nesse início de campanha. Esta segunda-feira todo o seu programa foi sobre isso. Falou de teto caindo na Restauração, prometeu quatro hospitais e cita o que fez como prefeito do Recife nessa área. Afirma que fez 78 USF+, duas UPAS especialidades, oito Centros TEA e o Hospital da Criança. No material ele aparece ainda em Petrolina, Araripina e Caruaru mostrando problemas que a população enfrenta e promete hospitais nas três cidades.

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A presença de Tábata Amaral nas redes e na TV é fundamental para a campanha de João Campos a governador?