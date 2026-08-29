Experiência de candidatos ao Senado vira foco na propaganda eleitoral
Nas primeiras aparições, candidatos ao Senado mostraram realizações até agora, enquanto propostas para um eventual mandato começam a surgir aos poucos
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Os candidatos ao Senado na eleição deste ano aproveitaram as primeiras aparições na propaganda eleitoral para mostrar o que realizaram até agora. O candidato Humberto Costa explorou suas realizações como ministro da saúde no primeiro mandato do presidente Lula, citando o Samu, as academias da cidade e a farmácia popular. Já Mendonça Filho relembrou o tempo em que foi vice do governador Jarbas Vasconcelos citando obras como a duplicação da BR-232 e as escolas em tempo integral, duas realizações de Jarbas que até hoje são referência.
No caso das escolas em tempo integral ele lembrou que como ministro da educação transformou o programa pernambucano em nacional e disse que fez “mais por Pernambuco em menos de dois anos de MEC do que todos os ministros do PT em 20 anos”. O candidato Eduardo da Fonte focou nas suas realizações como deputado federal na área de saúde, trabalhando para equipar importantes hospitais pernambucanos, sobretudo o Hospital do Câncer e o apoio às crianças autistas com as chamadas “casas azuis” instaladas em todos os municípios administrados por prefeitos do PP.
Marília Arraes, que não teve experiência administrativa, tem ressaltado suas pautas na Câmara Federal com projetos em defesa das mulheres, crianças e adolescentes. O candidato Túlio Gadelha falou sobre sua atuação na defesa do Governo Lula na Câmara Federal onde chegou a ser líder do seu ex-partido Rede Sustentabilidade. Lembrou ainda de ajudas a ONGs que têm projetos em áreas carentes, das pautas ambientais e do apoio aos indígenas.
As propostas dos candidatos para o caso de ganharem a eleição estão surgindo aos poucos. Esta sexta-feira Eduardo da Fonte defendeu a proibição de uso de redes sociais por menos de 14 anos e explicou que esse será um dos projetos que apresentará no Senado Federal.
Raquel no combate
A governadora Raquel Lyra, que vinha respondendo diretamente aos ataques do ex-prefeito João Campos, maneirou mais esta sexta-feira. Quando indagada pela imprensa sobre o assunto disse que sua campanha já está tomando todas as providências na área judicial e agora é aguardar o pronunciamento da justiça. Passou então a falar nas suas propostas e no trabalho realizado ao fazer caminhada no Jardim Monte Verde, na divisa de Jaboatão com o Recife, onde fez uma obra de encosta em tempo recorde na área onde mais de 30 pessoas morreram em um deslizamento. Além da encosta as residências das pessoas que moravam na área foram recuperadas ou reconstruídas.
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Compaz na área
O candidato João Campos se comprometeu esta sexta-feira de expandir o modelo do Compaz para todas as regiões de Pernambuco caso vença a eleição deste ano. Também falou em novas unidades na Região Metropolitana em cidades-polo do interior. “O Compaz tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas de diversas formas. A gente tem educação, cultura, arte, lazer e esportes. A experiência do Recife com o Compaz foi reconhecida e premiada na ONU”- adiantou ele.
PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR
Qual o candidato ao Senado que mais se destacou no primeiro programa eleitoral ?