João Campos apela para o emocional e Raquel para o racional no início da propaganda eleitoral

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A propaganda eleitoral no Rádio e na Televisão que começou esta sexta-feira já deixou marcas dos caminhos que os candidatos a governador vão utilizar pelo menos nesta primeira fase da campanha eleitoral. Enquanto o ex-prefeito João Campos falou do que fez no Recife mas também usou Lula e Eduardo Campos em sua aparição sobretudo no Rádio, a governadora Raquel Lyra falou das dificuldades enfrentadas quando assumiu, fez prestação de contas e assumiu o compromisso de continuar trabalhando para que Pernambuco “volte a ser líder do Nordeste e referência para o país inteiro.

“Se fez Recife crescer, Pernambuco vai crescer cada vez mais”- foi um dos motes da propaganda do ex-prefeito que prometeu honrar a herança do pai “e fazer o que Eduardo não pode fazer”. A propaganda também lembrou que João “vai reeditar a parceria de Lula e Eduardo” governando Pernambuco “no último mandato de Lula presidente”.

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“O trabalho não pode parar” foi o tema principal da propaganda da governadora no Rádio que começou com uma entrevista em que Raquel fala de como recebeu Pernambuco há três anos e meio e o que fez até agora no estado. A fala foi acompanhada de eleitores de diversas regiões do estado falando porque decidiram votar nela e ressaltando o trabalho realizado até agora.

Nos horários destinados às inserções que são exibidas dentro da programação normal e, por isso, bem mais vistos, Raquel e João falaram de propostas com ele se fixando na isenção do IPVA para motos de até 180 celindradas e ela se comprometendo a continuar suas obras e investimentos em todos os estados quando falou de que “o trabalho não pode parar”. Nessa primeira manhã as imagens dos candidatos fora do estúdio privilegiaram Raquel que apareceu no meio de muita gente e João foi mostrado de forma mais isolada.

Os candidatos ao Senado que também estrearam no Rádio e na TV mostraram Mendonça Filho falando de segurança e prometendo trabalhar pela redução da maioridade penal, Eduardo da Fonte focou no trabalho que vem realizando na área de saúde e do seu primeiro grande projeto como deputado que redundou na redução da conta de energia. Túlio Gadelha explorou muito a imagem de Raquel incluindo a convenção em que ela pede votos para ele e também aparece ao lado de Priscila Krause. Humberto Costa focou no que fez como ministro da Saúde e senador já com 16 anos de mandato e deixou claro que é senador de Lula. Marília Arraes mostrou seu trabalho como deputada e também o apoio de Lula.

Entre os partidos o que melhorou explorou o tempo destinado aos deputados foi o PT que exibiu um importante chamamento: “Lula vota nos candidatos a deputados e deputadas do PT”. Ficou claro nos momentos dos proporcionais que a coligação de João Campos não só exibiu fotos permanentes no campo superior esquerdo de João, Raquel e Marília e quase todos pediram voto para o ex-prefeito, já a coligação da governadora não fez isso, perdendo a oportunidade de conquistar esses momentos importantes para a definição do eleitor.