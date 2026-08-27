Indefinição sobre o Senado provoca verdadeira caça por apoio de prefeitos entre os candidatos

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Quase todos os dias os cinco principais nomes na disputa estão em seus escritórios posando para fotos com prefeitos de todas as regiões do estado

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Tida como um clássico pelos estudiosos da política pernambucana, a eleição para o Senado deste ano tem provocado uma corrida por apoio dos prefeitos pelos candidatos como nunca se viu. Com o municipalismo em voga, primeiro foram os candidatos a governador que buscaram formar base nos 184 municípios do estado com a governadora Raquel Lyra conquistando 144 prefeitos e João Campos 40 mas desde o prazo final das convenções partidárias dia 05 deste mês, que coincidiu com o fechamento da chapa da governadora e surgiu a candidatura avulsa do deputado federal Mendonça Filho, pelo PL, que a tarefa de atrair os prefeitos passou a ser fundamental para os que entraram no jogo pelas duas vagas em disputa para o Senado.



Quase todos os dias os cinco principais nomes na disputa – Humberto Costa, Eduardo da Fonte, Mendonça Filho, Marília Arraes e Túlio Gadelha – estão em seus escritórios posando para fotografias com prefeitos de todas as regiões do estado. Esta terça-feira levantamento deste blog junto aos candidatos e suas assessorias mostrou que, até agora, o campeão de apoios é o deputado federal Eduardo da Fonte com 101 prefeitos, seguido do senador Humberto Costa com 82 prefeitos. O deputado federal Mendonça Filho tem 50 prefeitos e Marília Arraes 40. O deputado federal Túlio Gadelha e sua assessoria não forneceram a tempo os números solicitados.



Ex-presidente da Amupe, o deputado federal Marcelo Gouveia acha que a busca por bases municipais pelos candidatos ao Senado – os senadores sempre foram eleitos a partir do apoio dos candidatos a governador – tem uma explicação especial : “vamos ter uma eleição para o Senado disputadíssima, muito dura e de resultado imprevisível, um verdadeiro clássico que pode ser definida por 1% dos votos. Nesse caso, a liderança municipal passa a ser mais prestigiada e fundamental”.



Eduardo da Fonte que, desde o dia 05, recebe diariamente apoios de prefeitos diz que quer chegar a 150 até o dia da eleição. Ele atribui isso à fidelidade aos seus apoiadores – “eu pego na mão e não largo “- ao fato de ser presidente estadual da Federação União Progressista, que, segundo ele, será muito importante para a disputa municipal de 2028 e ao trabalho que realiza como deputado federal destinando suas emendas sobretudo para a área de saúde e em todas as regiões.

Humberto deu a largada



O senador e candidato à reeleição Humberto Costa foi o primeiro a dar a largada em busca dos prefeitos quando, em um só dia, com a ajuda do atual senador Fernando Dueire, recebeu o apoio de mais de 30 prefeitos da base da governadora Raquel Lyra, número que vem aumentando. Ele atribui o apoio ao fato de, como senador – está concluindo o segundo mandato – e como ministro da saúde ter ação para mostrar em todos os municípios. Também cita o fato de ajudar os municípios a desenvolver parcerias com o Governo Lula. A definição dos prefeitos, além de ser importante para o voto no dia do pleito tem rendido aos candidatos divulgação nas redes sociais. Cada prefeito faz questão de publicar sua chapa completa no instagran e facebook, incluindo presidente – quase todos apoiam Lula – a governadora Raquel Lyra ou o prefeito João Campos – os senadores, deputado federal e estadual.

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A conta de cada um

Como são dois os votos para Senador e cada prefeito tem dois candidatos, no cômputo geral eles representam 368 intenções de voto (184 x 2) por isso que a soma dos que já informam quantos prefeitos os apoiam chega 273, sem contar com Túlio Gadelha. Diante desta configuração, a esta altura há dobradinhas para todos os gostos. É mais provável encontrar Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha juntos ou Marília Arraes e Humberto Costa, candidatos oficiais da governadora e de João Campos mas há nas redes sociais coisas inimagináveis como Mendonça Filho e Marília Arraes no mesmo bloco de candidatos e de prefeitos.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Os candidatos ao Senado conseguem manter o apoio dos prefeitos como prometido até o dia da eleição?