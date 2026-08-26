Entre o piso e o teto, Raquel Lyra e João Campos se preparam para estreia na TV

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A campanha, que chegou às ruas no dia 16, foi um ensaio. Na sexta começa pra valer, exibindo mudança nítida no quadro que se tinha até o mês de abril

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Na próxima sexta-feira tem início a propaganda eleitoral no Rádio e na Televisão quando os dois principais concorrentes ao Governo de Pernambuco vão ter tempo e espaço para chegar na casa das famílias pernambucanas e, de forma mais clara, fazer um tira-teima, mostrando suas propostas e prestando contas de suas obras e ações. A campanha, que chegou às ruas no dia 16 deste mês, foi um ensaio. Na sexta começa pra valer, exibindo uma mudança nítida no quadro que se tinha até o mês de abril quando a governadora Raquel Lyra estava atrás nas pesquisas de intenções de voto e veio crescendo em todos os institutos, chegando nos últimos dias a superar João Campos por 7 pontos percentuais no Datafolha e por 8 pontos na Quaest, divulgada esta terça-feira.



Os levantamentos que vão ser realizados após o horário de propaganda eleitoral irão mostrar se Raquel já atingiu o seu teto, ou seja, cresceu até onde pode ir, e se João Campos vai reagir e ameaçar o 1º lugar de sua adversária ou se ainda não atingiu o seu piso, podendo perder pontos ao invés de crescer. Quais são as balas na agulha que cada um vai utilizar para buscar a vitória ? O ex-prefeito conta com vídeos já gravados do presidente Lula dizendo que ele é seu candidato e pedindo votos para o mesmo. Um ativo importante em se tratando de um estado que tem sido muito beneficiado com obras federais, feitas em parceria com o Governo Raquel Lyra.



Já a governadora, que se consolidou como adversária difícil de bater após crescer nas pesquisas falando de suas obras e ações, será desafiada a tornar mais visível seu trabalho, fugindo da nacionalização da campanha, pretendida pelo PSB. Um sinal ela deu ao se afirmar “pernambuquista”, ou seja preocupada neste momento muito mais com Pernambuco do que com o debate nacional, do qual não poderá se furtar se for ao segundo turno ou se, caso consiga ganhar no 1º turno, for instada a apoiar um dos candidatos a presidente em disputa.

Dificilmente, porém, poderá fugir do discurso que vem fazendo de que Pernambuco não pode brigar com o Governo Federal, cabendo ao ocupante do Palácio das Princesas bater às portas do Planalto sempre que for preciso, como ela fez, com êxito, em seu primeiro mandato tendo o apoio do presidente Lula.

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Nas ruas

Além das caminhadas e inaugurações de comitês que marcaram esta fase da campanha, a governadora Raquel Lyra usou um horário fora de sua agenda para se testar esta terça-feira em uma panfletagem na avenida Agamenon Magalhães. Percorrendo os espaços entre carros e motos parados no sinal ela se dirigiu aos ocupantes dos automóveis e das motos para entregar santinhos e pedir apoio. Esta quarta vai repetir a dose às 8 horas da manhã no sinal do Derby, também na Agamenon. Já João Campos fará programação no interior. Às 7h30m participará de uma sabatina remota na Rádio Grande Rio, de Petrolina; às 15 horas terá encontro com motociclistas em Nazaré da Mata e às 18 horas vai inaugurar o Espaço 40, em Vicência, também na Mata Norte.

Ni do Badoque

Deputados estaduais do PSD acreditam que o influencer digital e humorista Ni do Badoque pode surpreender nas urnas. Candidato a estadual ele teve lugar de destaque e de fala na convenção da governadora e está sempre a seu lado nas caminhadas pela Região Metropolitana. É quem mais faz cobranças a João Campos nas redes sociais e tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Embora engajamento em redes sociais não seja compromisso de voto, já se imagina que ele pode se eleger e, dependendo do seu desempenho, levar o PSD a aumentar o número previsto de cadeiras na Alepe.

Mudanças menos expressivas que em 2022

Já no cômputo geral os parlamentares de mandato acreditam que a renovação na Assembleia vai ser inferior à de 2022 quando 25 novatos se elegeram, puxados por ex-prefeitos que se candidataram depois da reeleição em seus municípios. Pelas contas feitas até o momento, serão em torno de 15 as cadeiras que terão novos ocupantes em 2027. A conferir.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Quem vai influenciar mais na eleição de senador – os candidatos a governador ou os prefeitos?