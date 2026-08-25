Sem palanque de governador, Mendonça se aproxima cada vez mais de Raquel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mendonça tem a cada dia se aproximado mais da governadora integrando-se às caminhadas que ela faz no Recife e em algumas cidades do interior

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

– “Estarei no Senado para defender Pernambuco e trabalhar ao lado de Raquel Lyra”- disse esta segunda-feira, em entrevista à Rádio Transamérica, o candidato ao Senado pelo PL, deputado federal Mendonça Filho. Sem palanque de governador – está disputando de forma avulsa pois Raquel não fez aliança com o PL – Mendonça tem a cada dia de campanha se aproximado mais da governadora integrando-se às caminhadas que ela vem realizando no Recife ao lado dos seus candidatos oficiais, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha, nas quais ele procura ficar mais distante do primeiro bloco, como aconteceu este sábado em Nova Descoberta, para não causar ciumeira.



No interior, no entanto, isso não acontece pois quando ele vai a um evento com ela é porque tem o apoio do prefeito, com foram os casos de Petrolina há duas semanas, onde tem o apoio do prefeito Simão Durando e da família Coelho, e de Surubim este domingo, onde é apoiado pelo prefeito Cleber Chaparral. Nesses casos é recebido como membro do primeiro time e não só é fotografado ao lado dela como a elogia, pede voto para os dois e ela o trata como “senador” na hora dos agradecimentos.



Logo depois que se lançou para o Senado, Mendonça não teve sua iniciativa bem recebida no entorno da governadora que naquele momento vivia o estresse provocado pela reação do deputado federal Túlio Gadelha reivindicando o apoio dos prefeitos raquelistas. A própria Raquel chegou a dizer em entrevista à CNN – “Mendonça não é meu candidato ao Senado”- respondendo a um jornalista que indagou se era verdade que ela tinha um bolsonarista candidato a senador. Hoje, porém, não se vê uma reação explícita até porque ele não tem chegado perto de Túlio e Eduardo, deixando-os à vontade para usufruir da presença da maior eleitora do bloco governista.

Conveniência

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Na entrevista da Transamérica o deputado deu algumas razões para estar com a governadora e procurando caminhar com ela. “Eu estou com Raquel não por conveniência. Estou com ela desde o primeiro dia do seu mandato. É uma parceria política construída a partir da minha confiança no trabalho que ela vem realizando em Pernambuco. Ela investiu fortemente na segurança pública, avança na política habitacional e teve ações importantíssimas nas área de saúde e educação. No estado todo só dá Raquel e estou fechado com ela”.

Humberto coleciona apoios

O senador Humberto Costa anunciou esta segunda-feira o apoio de mais cinco prefeitos de variados partidos à sua candidatura à reeleição. Começou com Carlos Santana, de Ipojuca, filiado ao Republicanos e Rogério Ferreira, de Jatobá, do mesmo partido. Depois foi a vez do prefeito Washington Ângelo, de Tacaratu, filiado ao MDB, Joel Gonzaga, de Feira Nova, do PSD e Marcelo de Alberto, de Inajá, outro filiado ao Republicanos. O movimento, segundo Humberto, “consolida a formação de uma extensa frente ampla de união da capital ao interior em nome dos interesses maiores de Pernambuco”.

João e Raquel na rua e no guia



O candidato a governador João Campos tem uma programação extensa de campanha esta terça-feira. A partir das 9 horas fará caminhadas porta a porta, às 14 horas participa de Sabatina no Diário de Pernambuco, às 19 horas estará na Caminhada 40 no bairro de Santo Aleixo, de Jaboatão e às 21 horas participa da inauguração do comitê do deputado estadual Fabrizio Ferraz, em Santo Amaro, no Recife. Já a governadora vai dedicar a tarde a noite a gravações sobre Saúde para o programa eleitoral e na TV e para inserções de rádio.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR



Quem é campeão de apoio dos prefeitos pernambucanos, Humberto Costa ou Eduardo da Fonte?