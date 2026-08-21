fechar
Blog Dellas | Notícia

Raquel vai ficar cinco dias na Região Metropolitana e dois dias no interior a partir de agora

Esta semana a governadora já foi a caminhadas em Paulista, no Recife, e vai estar esta sexta em eventos semelhantes em Olinda e Itapissuma

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 21/08/2026 às 7:53
Raquel Lyra(PSD) durante caminhada no município de Paulista PE
Raquel Lyra(PSD) durante caminhada no município de Paulista PE - Janaina Pepeu

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora Raquel Lyra decidiu com sua equipe que o roteiro iniciado esta semana vai continuar e, daqui para a frente, ela vai ficar cinco dias por semana dedicada à campanha na Região Metropolitana e dois dias no interior. O objetivo é intensificar a presença da campanha nas ruas das grandes cidades através das Caminhadas 55. “Ela vai trabalhar como se fosse candidata a prefeita , andando muito pelos 14 municípios metropolitanos onde a receptividade ao seu nome vem num crescendo de impressionar”- afirmou um desses assessores que participou da decisão.

Este blog apurou com esta mesma fonte que os levantamentos de pesquisas internas vêm mostrando que Raquel se mantém bem à frente de João Campos no interior e cada vez mais aumenta seu percentual na Região Metropolitana. O PSD trabalha com a possibilidade dela chegar na frente no Recife no decorrer do processo, sobretudo depois de iniciada a propaganda na TV e no Rádio no final do deste mês. Além das caminhadas, ela fará agendas de vistoria de obras na região e estará acompanhada da chapa majoritária para que os seus candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha sejam mais conhecidos pelos eleitores.

Em princípio as caminhadas vão ser feitas em 11 dos 14 municípios do Grande Recife onde ela tem o apoio dos prefeitos, mas no final englobará também aqueles em que os executivos municipais apoiam João Campos como Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata e Ipojuca. Um desses prefeitos, Carlos Santana, de Ipojuca, faz um movimento de aproximação com o Palácio e esta semana apoiou a candidatura ao Senado de Eduardo da Fonte. Esta semana a governadora já foi a caminhadas em Paulista, no Recife, começando pela Várzea, e vai estar esta sexta em eventos semelhantes em Olinda e Itapissuma e no sábado em Igarassu.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Jarbas em festa

O senador Jarbas Vasconcelos foi recepcionado por amigos e admiradores esta quinta pela manhã no Centro Debate, na Ilha do Leite, onde foi comemorado seu aniversário. O dia mesmo é 23 de agosto mas houve antecipação porque cai no final de semana e Jarbas Filho estará em programação de campanha no interior. Lideranças comunitárias, empresários , políticos e artistas foram dar um abraço no ex-governador que chegou pontualmente ao local às 10 da manhã e só saiu às 12 horas.

Apoio a Priscila

Deputados estaduais da base do governo se pronunciaram esta quinta-feira em apoio à vice-governadora Priscila Krause após os deputados do PSB, Sileno Guedes, Rodrigo Farias e Romero Albuquerque terem apresentado na Assembléia um pedido de impeachment contra a vice sob a alegação de que ela teria favorecido a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Garanhuns que há 50 anos recebe repasses do estado para atender a população do interior com serviços que vão da hemodiálise e ao tratamento contra o câncer. Um deles, Antonio Moraes, afirmou que no segundo Governo Paulo Câmara a unidade recebeu mais recursos do que no primeiro mandato de Raquel.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Quem acredita que Raquel Lyra vai conseguir bater João Campos no Recife?

Leia também

Ao vivo: Raquel Lyra encerra série de sabatinas com candidatos ao Governo de Pernambuco no SJCC
ELEIÇÕES 2026

Ao vivo: Raquel Lyra encerra série de sabatinas com candidatos ao Governo de Pernambuco no SJCC
Candidatura de Mendonça ao Senado leva Lula a pensar em vir a Pernambuco
politica

Candidatura de Mendonça ao Senado leva Lula a pensar em vir a Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de TEREZINHA NUNES

TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.