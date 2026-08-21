Raquel vai ficar cinco dias na Região Metropolitana e dois dias no interior a partir de agora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esta semana a governadora já foi a caminhadas em Paulista, no Recife, e vai estar esta sexta em eventos semelhantes em Olinda e Itapissuma

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora Raquel Lyra decidiu com sua equipe que o roteiro iniciado esta semana vai continuar e, daqui para a frente, ela vai ficar cinco dias por semana dedicada à campanha na Região Metropolitana e dois dias no interior. O objetivo é intensificar a presença da campanha nas ruas das grandes cidades através das Caminhadas 55. “Ela vai trabalhar como se fosse candidata a prefeita , andando muito pelos 14 municípios metropolitanos onde a receptividade ao seu nome vem num crescendo de impressionar”- afirmou um desses assessores que participou da decisão.



Este blog apurou com esta mesma fonte que os levantamentos de pesquisas internas vêm mostrando que Raquel se mantém bem à frente de João Campos no interior e cada vez mais aumenta seu percentual na Região Metropolitana. O PSD trabalha com a possibilidade dela chegar na frente no Recife no decorrer do processo, sobretudo depois de iniciada a propaganda na TV e no Rádio no final do deste mês. Além das caminhadas, ela fará agendas de vistoria de obras na região e estará acompanhada da chapa majoritária para que os seus candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha sejam mais conhecidos pelos eleitores.

Em princípio as caminhadas vão ser feitas em 11 dos 14 municípios do Grande Recife onde ela tem o apoio dos prefeitos, mas no final englobará também aqueles em que os executivos municipais apoiam João Campos como Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata e Ipojuca. Um desses prefeitos, Carlos Santana, de Ipojuca, faz um movimento de aproximação com o Palácio e esta semana apoiou a candidatura ao Senado de Eduardo da Fonte. Esta semana a governadora já foi a caminhadas em Paulista, no Recife, começando pela Várzea, e vai estar esta sexta em eventos semelhantes em Olinda e Itapissuma e no sábado em Igarassu.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Jarbas em festa

O senador Jarbas Vasconcelos foi recepcionado por amigos e admiradores esta quinta pela manhã no Centro Debate, na Ilha do Leite, onde foi comemorado seu aniversário. O dia mesmo é 23 de agosto mas houve antecipação porque cai no final de semana e Jarbas Filho estará em programação de campanha no interior. Lideranças comunitárias, empresários , políticos e artistas foram dar um abraço no ex-governador que chegou pontualmente ao local às 10 da manhã e só saiu às 12 horas.

Apoio a Priscila

Deputados estaduais da base do governo se pronunciaram esta quinta-feira em apoio à vice-governadora Priscila Krause após os deputados do PSB, Sileno Guedes, Rodrigo Farias e Romero Albuquerque terem apresentado na Assembléia um pedido de impeachment contra a vice sob a alegação de que ela teria favorecido a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Garanhuns que há 50 anos recebe repasses do estado para atender a população do interior com serviços que vão da hemodiálise e ao tratamento contra o câncer. Um deles, Antonio Moraes, afirmou que no segundo Governo Paulo Câmara a unidade recebeu mais recursos do que no primeiro mandato de Raquel.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Quem acredita que Raquel Lyra vai conseguir bater João Campos no Recife?