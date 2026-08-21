Raquel vai ficar cinco dias na Região Metropolitana e dois dias no interior a partir de agora
Esta semana a governadora já foi a caminhadas em Paulista, no Recife, e vai estar esta sexta em eventos semelhantes em Olinda e Itapissuma
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A governadora Raquel Lyra decidiu com sua equipe que o roteiro iniciado esta semana vai continuar e, daqui para a frente, ela vai ficar cinco dias por semana dedicada à campanha na Região Metropolitana e dois dias no interior. O objetivo é intensificar a presença da campanha nas ruas das grandes cidades através das Caminhadas 55. “Ela vai trabalhar como se fosse candidata a prefeita , andando muito pelos 14 municípios metropolitanos onde a receptividade ao seu nome vem num crescendo de impressionar”- afirmou um desses assessores que participou da decisão.
Este blog apurou com esta mesma fonte que os levantamentos de pesquisas internas vêm mostrando que Raquel se mantém bem à frente de João Campos no interior e cada vez mais aumenta seu percentual na Região Metropolitana. O PSD trabalha com a possibilidade dela chegar na frente no Recife no decorrer do processo, sobretudo depois de iniciada a propaganda na TV e no Rádio no final do deste mês. Além das caminhadas, ela fará agendas de vistoria de obras na região e estará acompanhada da chapa majoritária para que os seus candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha sejam mais conhecidos pelos eleitores.
Em princípio as caminhadas vão ser feitas em 11 dos 14 municípios do Grande Recife onde ela tem o apoio dos prefeitos, mas no final englobará também aqueles em que os executivos municipais apoiam João Campos como Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata e Ipojuca. Um desses prefeitos, Carlos Santana, de Ipojuca, faz um movimento de aproximação com o Palácio e esta semana apoiou a candidatura ao Senado de Eduardo da Fonte. Esta semana a governadora já foi a caminhadas em Paulista, no Recife, começando pela Várzea, e vai estar esta sexta em eventos semelhantes em Olinda e Itapissuma e no sábado em Igarassu.
Jarbas em festa
O senador Jarbas Vasconcelos foi recepcionado por amigos e admiradores esta quinta pela manhã no Centro Debate, na Ilha do Leite, onde foi comemorado seu aniversário. O dia mesmo é 23 de agosto mas houve antecipação porque cai no final de semana e Jarbas Filho estará em programação de campanha no interior. Lideranças comunitárias, empresários , políticos e artistas foram dar um abraço no ex-governador que chegou pontualmente ao local às 10 da manhã e só saiu às 12 horas.
Apoio a Priscila
Deputados estaduais da base do governo se pronunciaram esta quinta-feira em apoio à vice-governadora Priscila Krause após os deputados do PSB, Sileno Guedes, Rodrigo Farias e Romero Albuquerque terem apresentado na Assembléia um pedido de impeachment contra a vice sob a alegação de que ela teria favorecido a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Garanhuns que há 50 anos recebe repasses do estado para atender a população do interior com serviços que vão da hemodiálise e ao tratamento contra o câncer. Um deles, Antonio Moraes, afirmou que no segundo Governo Paulo Câmara a unidade recebeu mais recursos do que no primeiro mandato de Raquel.
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