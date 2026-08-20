Candidatura de Mendonça ao Senado leva Lula a pensar em vir a Pernambuco

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A vinda do presidente Lula a Pernambuco ainda no primeiro turno, que era dada como favas contadas, voltou a ser cogitada em Brasília pela coordenação nacional da campanha. Agora não se fala mais em ajudar ao ex-prefeito João Campos, para o qual o presidente gravou vídeo já exposto nas redes sociais e vai ser exibido no programa eleitoral na TV , mas de tentar eleger dois senadores progressistas. Neste caso, a beneficiada seria a candidata Marília Arraes, no caso de João superar Raquel, ou mesmo Túlio Gadelha, se a governadora continuar na frente nas pesquisas. Lula, por sinal, em um primeiro momento, segundo uma fonte nacional do PT, planejava pedir votos na TV e nas Redes apenas para Humberto Costa, mas acabou incluindo João, por pressão do PSB, e Marília por recomendação da nacional.



O presidente vem acompanhando dia a dia o cenário pernambucano e deseja ter o maior percentual de votos possível no estado por isso, apesar da gravação de João, vai continuar ternurando a governadora Raquel Lyra, lembrando as parcerias com ela, e não combatendo a dissidência do PT partidária do voto Luquel. No Palácio do Planalto, todavia, assessores fizeram chegar ao presidente o fato novo existente em Pernambuco que é a candidatura de Mendonça Filho a senador, com forte apelo bolsonarista. “Mendonça é tido com um dos mais anti Lula da Câmara Federal”, disse um ministro a um amigo pernambucano recentemente, citando os discursos que ele teria feito logo depois de escolhido usando palavras ácidas contra Lula.



Uma possível vinda do presidente, não confirmada pelo senador Humberto Costa esta quarta-feira em almoço com a imprensa mas garantida por João Campos, vai depender do desenrolar da campanha e muito mais do cenário para o Senado do que para o Governo do estado. Se Mendonça crescer muito, o presidente virá pedir aos pernambucanos o voto em dois senadores a ele alinhados. Como a nível nacional os governistas trabalham mais pela eleição de Senador do que de governador e acreditam que no Nordeste podem eleger até dois senadores lulistas nos principais estados, Pernambuco entrou no radar como um desses prioritários.

Ruim para Raquel

Embora haja dúvida nos meios políticos pernambucanos, com base nas últimas eleições, sobre a possibilidade de Lula ter real influência no voto teme-se que uma presença maior do presidente no estado, mesmo que seja para favorecer seus senadores, acabe respingando na governadora. A decisão antecipada de Raquel de declarar em entrevista à CNN que Mendonça não tem seu apoio e nem faz parte de sua chapa para o Senado foi vista como uma vacina usada no momento oportuno para frear uma reação mais forte, porém se as pesquisas vieram e favorecê-lo a temperatura pode subir.

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Antonio Moraes com um pé na Mata e outro na RMR

O deputado estadual Antonio Moraes vai fazer dois eventos para marcar a abertura oficial de sua campanha e escolheu as duas áreas onde tem mais voto: a zona da Mata Norte e o Recife. Para isso programou dois eventos, um deles no próximo domingo, em Macaparana, onde inaugura comitê regional, com a presença da governadora Raquel Lyra e realização de um grande comício e outro no dia 27 no seu comitê recifense, no Pina, zona sul da capital. O deputado é visto como o mais fiel escudeiro da governadora e apontado como um dos campeões de voto na luta por uma vaga na Alepe, onde exerce o sétimo mandato consecutivo.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR



Será que vindo a Pernambuco Lula pode, enfim, garantir uma vitória majoritária a Marília?