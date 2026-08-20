Antônio Moraes chama de politicagem pedido de impeachment de Priscila

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Deputados do PSB entraram esta quinta-feira (20), na Alepe, com a ação semelhante contra a vice-governadora Priscila Krause (PSD).

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Deputados do PSB, que chegaram a tentar o impeachment da governadora Raquel Lyra (PSD) em 2025 e o caso foi arquivado por falta de respaldo, entraram esta quinta-feira na Alepe com a ação semelhante contra a vice-governadora Priscila Krause (PSD). São signatários do pedido os deputados Sileno Guedes, Rodrigo Farias e Romero Albuquerque que acusam a vice de favorecimento à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, que existe há 50 anos e presta serviço à população do interior do estado, inclusive em terapias para tratamento de câncer. Para ser apreciado o pedido precisa ter a assinatura de 17 deputados.

O principal acionista da Casa de Saúde é Jorge Branco, esposo de Priscila. O pedido tem como base resultado de auditoria do Ministério da Saúde solicitada pela bancada do PSB na Alepe que aponta possíveis prejuízos aos cofres públicos causados pela instituição com pagamentos a mais para alguns procedimentos em pacientes. A Casa de Saúde nega as irregularidades e a secretaria de saúde do estado solicitou uma revisão no material e anunciou medidas legais. Uma das alegações feitas pelo Governo é que a de que essa unidade de saúde recebe repasses estaduais há 50 anos, inclusive em gestões do PSB onde teriam sido pagos valores superiores aos atuais.

Além das 17 assinaturas, a solicitação do PSB precisa ser acatada pelo presidente da Assembléia que, no caso, enviará para análise das áreas técnicas e jurídicas da casa e, havendo respaldo, pode criar uma comissão especial com direito de defesa e só então o assunto será apreciado pelo plenário cuja votação de impeachment precisa ser aprovada por 2/3 dos parlamentares.

Moraes responde: “ mais pura politicagem”

O deputado Antônio Moraes (PSD) rebateu a postura dos deputados do PSB de forma dura:

”Quero, em primeiro lugar, expressar publicamente a minha mais profunda indignação diante da atitude dos deputados Sileno Guedes, Rodrigo Farias e Romero Albuquerque, com um pedido de impeachment completamente infundado. Convivi com Priscila no parlamento. Priscila é uma mulher extraordinária e de uma conduta ética irretocável”, destacou o deputado.

Na avaliação de Moraes, o que está acontecendo, às vésperas da eleição, é uma “manobra” que se resume à mais “pura politicagem”.

”Essa representação assinada por esses deputados não possui qualquer embasamento legal ou técnico para sustentar um pedido de tal gravidade”, afirmou Moraes, acrescentando que a instituição citada (Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro), localizada em Garanhuns, é vinculada à memória de uma das figuras mais honradas da política de Pernambuco: o Dr. Zé Tinoco.

”Um médico respeitado, que deixou um legado de serviços prestados e de uma integridade que não admite suspeição”, lembrou Moraes.

O parlamentar ressaltou, ainda, que a mesma unidade hospitalar prestou serviços de saúde à população de Pernambuco ao longo de todas as gestões passadas, incluindo os governos de Eduardo Campos e Paulo Câmara, sob a sigla do PSB.

”Naquela época, o trabalho prestado pela instituição era considerado idôneo e essencial ao Agreste. Agora, por razões estritamente convenientes ao debate político, tenta-se manchar a reputação de um hospital com décadas de dedicação à saúde pública”, questionou.

”Tenho a plena convicção, primeiro, de que essa matéria não avançará na Casa e, segundo, é de se lamentar que o Ministério da Saúde se preste a se envolver em uma palhaçada política dessa. A política exige seriedade e respeito às instituições, e não atitudes desesperadas como essas que estão ocorrendo agora”, pontuou Antônio Moraes.