Imagens de Raquel e João ao lado de Lula rivalizam nas redes apesar do vídeo gravado pelo presidente

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Sem aliança formal com Lula, a governadora não pode mostrar peças de sua campanha junto com o presidente, mas os prefeitos não estão obrigados a isso

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Não é possível medir neste momento a importância que vai ter nesta eleição um vídeo do presidente Lula, gravado na última sexta-feira, pedindo votos para João Campos, Humberto e Marília Arraes, já exposto nas redes sociais, e no qual o PSB joga todas as fichas para tentar eleger o ex-prefeito do Recife como governador de Pernambuco. Postado na página do candidato, o vídeo em que o presidente afirma “quem vota em Lula vota em João, quem vota em João, vota em Marília para senadora e quem vota em Marília vota em Humberto para senador porque este ano vão ser eleitos dois senadores”, tinha ontem, após 22 horas de exibição na página de João, 94 mil curtidas, 4.562 comentários e 5.525 reproduções. Um volume considerável.



O vídeo, porém, está convivendo com postagens de grande parte dos 145 prefeitos pernambucanos que apoiam Lula e Raquel, o chamado voto “Luquel”, mostrando suas chapas definidas para a eleição desse ano, exibindo a governadora ao lado do presidente e dos seus candidatos a senadores e a deputados estaduais e federais. Sem uma aliança formal com Lula, a governadora não pode mostrar peças de sua campanha junto com o presidente, mas os prefeitos não estão obrigados a isso e sabem da importância do voto em Lula no interior e da vinculação da foto dele com ela durante a campanha em seus municípios. Quem vê ou curte as postagens desses prefeitos imagina que o presidente e a governadora estão juntos no pleito, o que é bom para Raquel. Até porque, como lembrava ontem um deputado estadual governista “ na campanha o prefeito vai distribuir santinhos com a chapa fechada e o vínculo explícito”.



O prefeito de Custódia ( foto acima) expôs seu “time do povo” no instagram, com Lula e Raquel como protagonistas. Nas cidades menores – a maioria – nas quais o prefeito tem grande influência, a vinculação é muito importante para a governadora, mas quando começar a propaganda eleitoral no Rádio e TV quem vai ter o próprio Lula pedindo voto para o seu time, como diz no vídeo que já gravou, é João Campos. Esta terça-feira o cientista político pernambucano Adriano Oliveira, para quem a campanha deste ano vai ser estadualizada no estado, disse que “em campanhas para governador e senador, o excesso de lulismo ou bolsonarismo pode ser prejudicial. Lula e Bolsonaro têm força eleitoral mas também carregam rejeição. Associar-se demais a um deles pode mobilizar uma base e, ao mesmo tempo, afastar eleitores decisivos”.

A influência de Lula

Também há quem lembre que Lula não tem tanta força na definição do voto em Pernambuco quanto se imagina, apesar de suas altas intenções de voto no estado. Na campanha de 2020 para prefeito do Recife ele e o PT apoiaram Marília Arraes e ela perdeu para João Campos. Em 2022, Lula apoiou Danilo Cabral, do PSB, para governador e Teresa Leitão para senadora, mas só Teresa se elegeu. Danilo ficou em 4º lugar e nem foi ao segundo turno. Na mesma eleição, quando Raquel foi para o 2º turno com Marília e o presidente fez uma grande passeata no centro do Recife apoiando Marília quem ganhou foi Raquel pois o voto Luquel já estava enraizado inclusive na esquerda.

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Dissidência petista incentiva Morais

O deputado estadual João Paulo Silva do PT e o professor Pedro Âlcantara, que disputou a presidência do PT no Recife na eleição interna deste ano, estão tendo grande importância na resistência do PSOL em torno da candidatura de Ivan Morais, que acabou vencedora, após a tentativa do PSB de afastá-lo da disputa. Os dois exibiram vídeos nas redes sociais defendendo o direito de Ivan e se contrapondo ao PSB . Pedro inclusive já declarou voto em Ivan e João Paulo disse em entrevista há poucos dias que Raquel “é a melhor opção para comandar o estado”. Ninguém perguntou em quem ele vai votar.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

O vídeo de Lula vai surpreender João Campos para melhor ou não terá o mesmo peso na definição do voto que o PSB espera?