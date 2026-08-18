João Campos joga todas as fichas na eleição deste ano para evitar que o PSB nacional encolha mais

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O PSB, que João Campos preside nacionalmente, vem encolhendo a olhos vistos e corre o risco de virar legenda nanica se perder em Pernambuco

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Nos últimos dias, o ex-prefeito João Campos se esforçou como pode para conseguir uma gravação com o presidente Lula e a garantia da vinda do presidente a Pernambuco, ao mesmo tempo que empreendeu uma jornada que lhe trouxe desgaste quanto tentou impedir a candidatura a governador do jornalista Ivan Moraes, do PSOL. Político jovem mas tarimbado o que estaria acontecendo com o ex-prefeito quando insistiu em retirar Ivan Moraes da disputa sem ter a certeza de que venceria a parada? Esta pergunta ficou sem resposta mas demonstra a grande preocupação do candidato com o resultado eleitoral que ficou incerto depois que a governadora Raquel Lyra passou a crescer nas intenções de voto.

O tira-teima só será encerrado após a abertura das urnas e ninguém quer perder eleição, tanto é que Raquel conseguiu convencer o PL a não lançar candidato a governador, mas, para além do receio de ficar sem mandato caso as urnas não lhe sejam favoráveis, João está enfrentando um desafio muito maior. O PSB, que preside nacionalmente, vem encolhendo a olhos vistos e corre o risco de virar legenda nanica se perder em Pernambuco. Quando Eduardo Campos, no auge de sua carreira política, foi presidente da legenda ela tinha seis dos 27 governadores brasileiros, em 2022 o número caiu para três e agora João é o único candidato do partido a governador.

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A permanência do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin na vice do presidente Lula foi uma vitória para o partido que precisa ser confirmada com a reeleição do presidente mas não há outros fatos a serem comemorados pelos socialistas. A bancada federal do partido é composta por apenas 4 senadores e 17 deputados federais. No estado de Pernambuco, considerado berço da legenda, o PSB tem atualmente quatro dos 25 deputados federais e nove dos 49 deputados estaduais, cerca de 20% e a previsão é que fique menor este ano porque perdeu cinco deputados um deles tido como campeão de votos que é atual deputada Gleide Ângelo que se mudou para o Partido Progressista (PP).

Eduardo da Fonte e as conquistas

O candidato a Senador, deputado federal Eduardo da Fonte, está conquistando a cada dia novos apoios de diferentes grupos políticos. Esta segunda ele recebeu a adesão à sua candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Álvaro Porto (MDB), do prefeito de Ipojuca Carlos Santana (Republicanos) e do prefeito de Bonito, Dr. Ruy ( PSB), todos filiados a partidos da base do candidato João Campos. Depois que conseguiu o apoio do grupo Coelho, que também apoia Mendonça Filho, ele não só acredita que vai ter os votos dos prefeitos que apoiam a governadora como está claramente crescendo na seara de Campos.

Alepe aprecia LDO

A Comissão de Finanças da Assembleia deve votar esta manhã o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado pela governadora Raquel Lyra que cria os parâmetros do Orçamento de 2027. Antes da apreciação, a comissão ouvirá o secretário de planejamento do Estado, Fabrício Marques, e o secretário da fazenda, Flávio Mota. Eles apresentarão o PLDO 2027 e o Relatório de Gestão Fiscal do Estado no primeiro quadrimestre de 2026. O orçamento previsto para 2027 é de R$ 57,4 bilhões.

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