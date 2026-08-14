Raquel Lyra inclui Sertão, Agreste e Recife no 1º dia de campanha e João dá prioridade total ao Recife

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Raquel Lyra e João Campos estarão acompanhados, durante toda a agenda do primeiro dia, por integrantes de suas respectivas chapas majoritárias

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No próximo domingo, 1º dia da campanha eleitoral, a governadora Raquel Lyra programou eventos em Petrolina, Caruaru e Recife, com o objetivo, segundo um dos seus assessores, de demonstrar sua preocupação com todo o estado que governa há quase quatro anos. Embora a agenda não tenha sido fechada em termos dos locais escolhidos para os eventos nessas cidades, já está certo que a programação tem início cedo da manhã em Petrolina, onde ela tem o apoio da família Coelho, depois tem ato em Caruaru e, por fim, ela chega ao Recife. Durante todo o percurso, a governadora estará acompanhada da sua chapa majoritária.

Já o ex-prefeito João Campos, pelo que está pré agendado, começa sua campanha às 6h30m no Hospital da Criança, depois vai tomar café da manhã no Mercado de Casa Amarela, das 8h30 às 15h30 visita os principais parques do Recife e conclui a programação com a ida à inauguração do comitê do presidente estadual do PT deputado federal Carlos Veras, que é candidato à reeleição. Durante todo o dia ele vai estar acompanhado de sua chapa majoritária.

Embora esteja priorizando o Recife no domingo, a programação de João Campos começa no sábado no Sertão do São Francisco, passa por Garanhuns e termina no Recife às 23h30m com visita ao Morro da Conceição. Na agenda do sábado, conseguida por este blog, o ex-prefeito toma café da manhã no município de Dormentes e participa de um ato político. Depois vai a Poção de Afrânio, o distrito mais distante da capital, de onde se desloca para Serra Talhada para visita à Exposerra e almoço com a prefeita Márcia Conrado. A caravana se desloca de Serra para Garanhuns onde haverá outro ato político e uma visita à casa onde nasceu o presidente Lula, em Caetés. De Garanhuns, a chapa majoritária se desloca com destino ao Recife onde encerra sua programação no Morro da Conceição.

Lula prioriza Humberto

O presidente Lula teria dado uma sinalização ao gravar um vídeo esta quinta em Brasília para a campanha do senador Humberto Costa, um dia antes de receber João Campos e Marília para fotografias esta sexta nas quais Humberto também vai estar. O gesto, segundo uma fonte do PT, demonstra a prioridade total que o presidente está dando à eleição de Humberto. Não está claro se ele fará gravação com João e Marília, mas a programação divulgada fala um dia dedicado a fotos com cerca de 50 candidatos majoritários de todo o país.

Antonio Moraes e Daniel Coelho comandam adesivaço

Os candidatos a deputado federal e estadual, Daniel Coelho e Antonio Moraes inauguram no próximo domingo às 8h55 um comitê conjunto no Pina com um grande adesivaço deles dois e da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra. Como nesse horário vai estar em Petrolina, Raquel deve passar no comitê em outra oportunidade pois passará o dia percorrendo o estado, como consta de sua programação.

Boulos no Recife

O ministro Guilherme Boulos vai estar no Recife esta sexta à noite para participar de ato de campanha da candidata a deputada estadual do PSOL, Jô Cavalcanti, atual vereadora do Recife. Coordenadora Nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, Jô foi a primeira camelô a conseguir mandato de estadual através do Coletivo Juntas, formado pelo PSOL. O candidato a governador pelo PSOL Ivan Moraes também vai estar presente. Será às 19h no Villa 219, no Recife Antigo.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Quem vai se sair melhor no primeiro dia de campanha: Raquel ou João ?