Após celeumas criadas na disputa pelo Senado, ambiente no entorno da governadora é de calmaria

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Questões relativas às suplências foram superadas esta quinta quando Túlio Gadelha anunciou seus escolhidos e "está animado", segundo Eduardo da Fonte.

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“ O melhor é que no final dessa construção saiu todo mundo animado. A governadora está animada, eu estou animado, Miguel está animado, Túlio também, Priscila e todos os prefeitos” – disse na tarde desta sexta-feira, o candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra, deputado federal Eduardo da Fonte, após os problemas políticos enfrentados pela governadora Raquel Lyra e todo o seu entorno desde a convenção no dia 02 de agosto quando, insatisfeitos por não terem sido escolhidos para integrar a chapa para o Senado, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho e o senador Fernando Dueire sequer compareceram à convenção na qual Raquel apareceu, pela primeira vez, com sua chapa fechada com a participação de Priscila, do próprio Eduardo e de Túlio Gadelha.



Se começaram no dia 02, os problemas, porém, não pararam por aí. No dia 05 a convenção da Federação União Progressista só foi concluída no final do prazo regimental por falta de entendimento entre o PP e o União Brasil, partidos que a integram. Em paralelo o PL resolveu lançar a candidatura avulsa ao Senado do deputado federal Mendonça Filho com o apoio de Miguel Coelho, o senador Fernando Dueire, junto com 40 prefeitos, declarou apoio ao senador Humberto Costa, do PT, e um novo embate foi enfrentado quando Túlio Gadelha ameaçou desistir do Senado por não conseguir confirmar como 1.o suplente o vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira.



Eduardo da Fonte que, nos bastidores, participou, junto com a governadora, de todos os entendimentos realizados para que cada problema fosse enfrentado, apesar de estar há quase duas semanas ajudando a apagar incêndios e com o gabinete cheio de prefeitos querendo apoiá-lo, acha que valeu a pena todo o sacrifício. Não é à toa. A família Coelho que não aceitou sua candidatura em um primeiro momento resolveu apoiá-lo após a construção das candidaturas de Fernando Filho e Miguel Coelho a deputado federal, com total apoio da Federação União Progressista. As questões relativas às suplências foram superadas esta quinta quando Túlio anunciou seus escolhidos e “está animado”, segundo Eduardo.

Boulos faz questão de citar Raquel

Apesar da ausência da governadora Raquel Lyra, impedida de comparecer por conta do período eleitoral, o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, exaltou esta sexta-feira, em evento no Recife, a parceria que ela estabeleceu com o presidente Lula. Boulos estava inaugurando o Parada Certa, um ponto de apoio aos motoristas e entregadores de aplicativo do Recife, que foi viabilizado, segundo ele, por conta da parceria com Raquel que cedeu um terreno do estado para que o equipamento garantido pelo Governo Federal fosse instalado no Recife.

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Déa apoia Monteiro

Déa de Paula, filha do ministro André de Paula, que teve 6 mil votos na eleição de 2024 quando se candidatou a vereadora do Recife, anunciou esta sexta o apoio ao deputado Federal Fernando Monteiro, do PSD, candidato à reeleição. Ela é coordenadora do PSD Mulher de Pernambuco. André de Paula, que está no Recife, esteve presente ao evento em que Déa anunciou sua a decisão ao lado do deputado e ao qual compareceram amigos dela e lideranças que a acompanham na política.

Pergunta que não quer calar

Petrolina vai eleger dois deputados federais este ano?