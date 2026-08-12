Montagem das chapas para estadual mostra que governadora pode fazer ampla maioria na Alepe

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É impossível saber quais os possíveis eleitos mas nas listas projetadas são identificados nomes mais fortes na corrida por um 1º mandato ou reeleição

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Caso se reeleja em outubro, a governadora Raquel Lyra, que sofreu vários revezes na Assembleia em seu primeiro mandato, pode começar o ano de 2027 com ampla maioria na casa, segundo levantamento feito para este blog por diversos deputados que sabem calcular a tendência do voto proporcional, com base na identificação dos candidatos aprovados nas convenções partidárias. Os parlamentares Aglailson Victor e Joãozinho Tenório, do PSD, dois dos deputados candidatos à reeleição que fizeram os cálculos esta terça-feira, chegaram a projetar uma bancada governista composta de entre 35 a 37 dos 49 deputados estaduais.



No geral, o levantamento projetou a possibilidade do PSD, da governadora Raquel Lyra, eleger e 10 a 11 deputados, a Federação União Progressista (PP e União Brasil) entre 9 e 10, o PSB – 7 a 8 ( em 2022 o partido elegeu 14 deputados mesmo perdendo a eleição) a Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) entre 6 e 7, o Podemos 6, o PL – 4, e as legendas menores como Avante, MDB, Novo e Republicanos elegeram juntas cinco deputados. Tirando o PSB, MDB e Republicanos, hoje declaradamente de oposição, a Federação Brasil da Esperança apoia o ex-prefeito João Campos mas dois deputados do PT e a bancada do PV apoiam a governadora, da mesma forma, que dois deputados atuais do Podemos, Mário Ricardo e Fabrizio Ferraz são de oposição, embora a legenda tenha fechado apoio a Raquel.



É impossível saber quais os possíveis eleitos mas nas listas projetadas são identificados os nomes mais fortes no momento na corrida por um primeiro mandato ou pela reeleição. Entre os nomes do PSD foram listados por esses deputados Antonio Moraes, que está no sétimo mandato consecutivo, Debora Almeida, Joãozinho Tenório, Aglailson Victor, Jarbas Filho, Romero Sales, William Brígido, Andrea Medeiros, Zé de Irmã Teca, Janjão, Raimundo Pimentel, Fábio Aragão, Marcone Santana, Davi Muniz e Ni do Badoque.

Composição demais partidos

Na Federação União Progressista os destaques hoje são, Gleide Ângelo, Junior Tércio, Antonio Coelho, France Hacker, Kaio Maniçoba, Adauto Santos, Dannilo Godoy, Claudiano Martins, Henrique Filho, Cleiton Collins, Joel da Harpa e Roberta Arraes. Dependendo da votação de Gleide Ângelo a performance da Federação pode melhorar. No PSB são cotados Francismar Pontes, Romerinho Jatobá , Bruno Marques, Rodrigo Farias, Eriberto Filho, Batista Cabral, Sileno Guedes, Maria Arraes, Diogo Morais, Romero Albuquerque e Aderaldo Pinto.

Na Federação Brasil da Esperança : João Paulo do PT, Doriel Barros, Lara Santana, João de Nadeji, João Paulo Costa, Joaquim Lira, Dani Portela, Gilmar Junior e Ivete Caetano. No Podemos são mais cotados Gilson Filho, Gustavo Gouveia, Luciano Duque, Fabrizio Ferraz, Edson Vieira, Mário Ricardo, Wanderson Florêncio, Regina da Saúde e Rebeca Lucena. No PL os mais cotados são André Ferreira, Alberto Feitosa, Abimael Santos e Nino de Enoque. No MDB o mais contado é Álvaro Porto, no Avante, é Sebastião Oliveira, no Partido Novo, Renato Antunes, e no Republicanos Jobson Almeida.

Essa relação é uma projeção de agora. O resultado real só na urna, não somente no número de deputados por partido como nos que realmente vão conseguir se eleger, sobretudo os que dependem de voto de opinião, que é muito difícil de ser medido.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Qual o partido ou federação que sairá mais forte das urnas na eleição para a Alepe ?