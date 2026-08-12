Eduardo da Fonte e Miguel Coelho fumam o cachimbo da paz em dia conturbado para o Governo

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Agora Miguel Coelho, que já tinha apoiado Mendonça Filho (PL), completou sua chapa para o Senado com o apoio a Eduardo da Fonte.

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Os dois principais líderes da Federação União Progressista no estado, pivôs de uma grande luta de bastidores que tirou o sossego da governadora Raquel Lyra (PSD) nos últimos meses, resolveram fumar o cachimbo da paz esta quarta-feira. Eduardo da Fonte, do PP e Miguel Coelho, do União Brasil se entenderam sobre a questão do Senado, que foi o motivo da confusão entre os dois, ao ponto de Miguel ter indicado o primeiro suplente da chapa de Eduardo da Fonte, o empresário Carlos de Andrade Lima, que é do seu grupo e filiado ao União Brasil. Agora Miguel, que já tinha apoiado Mendonça Filho (PL), completou sua chapa para o Senado com o apoio a Eduardo.

Nessa mesma quarta o entendimento começou a ser exposto logo pela manhã quando o prefeito de Araripina, Evilásio Mateus, do PDT, fiel a Miguel e eleitor de João Campos, declarou apoio a Eduardo para o Senado e, no início da tarde, quando a prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, que votava em Eduardo para federal, declarou apoio a Miguel, que agora é candidato a federal.

Quando a governadora Raquel Lyra recebeu à noite em Palácio Miguel e Eduardo para homologar o acordo sobre a suplência, já havia conseguido debelar um verdadeiro incêndio provocado pelo deputado federal Túlio Gadelha que ameaçou desistir da candidatura ao Senado por conta das mudanças de cenário observadas nos últimos dias depois que surgiu um quinto candidato a senador, o deputado federal Mendonça Filho, do PL, que, mesmo não tendo o apoio da governadora, vota nela.

Túlio vinha se queixando há dias das dificuldades que vinha enfrentando para se firmar como candidato ao ponto da governadora ter ligado para mais de 50 prefeitos solicitando que declarassem apoio a ele com registro nas redes sociais. O problema se agravou quando igual número de prefeitos da base raquelista, decidiram apoiar a candidatura de Humberto Costa, do PT, a partir de indicação do senador Fernando Dueire. Sem voto de estrutura, Túlio começou a fraquejar e já se falava na possibilidade dele voltar a ser candidato a deputado federal. Foi contido, porém, após uma longa conversa com Raquel mas não informou ainda quais serão os seus suplentes.