Raquel Lyra e João Campos podem perder o controle da eleição para o Senado

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– “Esta eleição para o Senado está mais animada do que a de governador”, observou esta segunda-feira um deputado estadual da base da governadora Raquel Lyra citando as movimentações que dominaram a cena política durante o dia em torno do Senado com a presença de mais de 30 prefeitos no evento de apoio do senador Fernando Dueire, do MDB, à reeleição do senador Humberto Costa, do PT, e, quase no mesmo horário, a declaração de apoio do ex-senador Armando Monteiro e de um grupo de empresários ao candidato do PL, Mendonça Filho, que corre por fora na disputa, sem palanque para o Governo.

Para manter controle sobre a maioria dos seus prefeitos, cerca de 130, dos quais espera o engajamento na campanha dos seus dois candidatos ao Senado – Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha – a governadora Raquel Lyra ligou pessoalmente ou através da Casa Civil para dezenas de prefeitos no final de semana para reduzir a presença no ato organizado por Dueire. Embora sabendo que só seria declarado apoio a Humberto, o que significa que esses prefeitos devem votar em Tulio ou Eduardo, ela deseja ter o maior número de prefeitos comprometidos com sua chapa inteira.

Mas a confusão é de tal ordem que o prefeito de Lajedo, Erivaldo Chagas, do Republicanos, foi ao ato de Humberto ao qual declarou apoio e, do Centro Debate, saiu direto para a sede do PP, no Pina, onde se filiou ao partido e declarou apoio a Eduardo da Fonte. Sua saída do Republicanos para um partido da base da governadora levantou a hipótese de que ainda esta semana ele também apoie a reeleição da governadora.

Com a caneta na mão e muitas obras sendo feitas em todo o estado, Raquel, mesmo perdendo o controle em algumas áreas – ela foi contra, por exemplo, a candidatura de Mendonça Filho – acaba se beneficiando. O apoio de Fernando Dueire a Humberto, mesmo sem ser combinado com o Palácio, agradou ao presidente Lula e deve beneficiá-la.

O ex-prefeito João Campos, que já enfrenta a crise provocada pelo presidente da Alepe que rompeu com Marília Arraes, não deve ter gostado da ida de Humberto ao Centro Debate para ouvir Fernando Dueire dizer aos prefeitos, sob aplausos, que defende a reeleição da governadora, exaltando “ a transformação que ela está liderando em Pernambuco”. Instigado pela imprensa, Humberto foi obrigado a também afirmar, só que em entrevista após o evento, que acredita que João Campos vai fazer mais pelo estado do que fez pelo Recife, deixando claro que vota nele. Se tivesse falado no microfone poderia ser rebatido pois todos os prefeitos presentes votam na governadora.

Suplentes são a bola da vez

A candidata Marília Arraes, que escolheu para primeiro suplente de sua chapa o ex-vereador do Cabo de Santo Agostinho, Abel Neto, do PSB, e acabou provocando o rompimento com ela do presidente da Alepe que esperava a escolha do seu filho Alvinho, definiu o nome de sua segunda suplente: é a empresária Edjane Figueiredo, de Ipubi, esposa do ex-prefeito Chiquinho Siqueira. Os suplentes de Humberto são Luciano Bivar e o advogado dos Direitos Humanos Manoel Moraes. Eduardo da Fonte espera que a governadora indique seu 1º suplente – pode ser o vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira – e o segundo será Jane Santos, evangélica, esposa do deputado estadual Adauto Santos. Túlio Gadelha ainda não escolheu seus companheiros de chapa e Mendonça Filho tem como 1ª suplente Adriana Ferreira, irmã do presidente do PL Anderson Ferreira e como 2º suplente o ex-vereador do Recife, Alcides Cardoso.

Raquel explora resultado dos debates nacionais

A governadora Raquel Lyra aproveitou os debates com os candidatos a governador de São Paulo e do Ceará para ganhar pontos nas redes sociais. Utilizou de São Paulo uma fala do candidato a governador pelo PT, Fernando Haddad, que citou Pernambuco como um dos estados brasileiros de maior percentual de estudantes de 2º grau frequentando escolas de ensino em tempo integral; e do Ceará uma frase do candidato a governador Ciro Gomes, do PSDB, que afirmou que Pernambuco tirou 1 milhão de habitantes da miséria no Governo Raquel e que o governador do Ceará, Elmano de Freitas, do PT, só tirou 500 mil.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Quem mais vai se beneficiar da eleição para o Senado em Pernambuco: a esquerda ou a direita?