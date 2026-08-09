Fato novo abala disputa pelo Senado com decisão de Dueire de apoiar o senador Humberto Costa
Fernando Dueire anuncia apoio a Humberto Costa ao Senado, mas mantém aliança com Raquel Lyra na disputa pelo Governo de Pernambuco
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Esta segunda-feira, às 11 horas, em encontro marcado para o Centro Debate, o senador Fernando Dueire, do PSD, mesmo partido da governadora Raquel Lyra, vai comunicar apoio ao candidato ao Senado pelo PT, o também senador Humberto Costa.
Dueire, que tinha a preferência de 100 prefeitos da base da governadora para a disputa pelo Senado, vai continuar apoiando a reeleição de Raquel mas em encontro que teve com ela na segunda-feira passada comunicou-lhe o apoio à reeleição de Humberto.
Os dois senadores, que cultivam sólida amizade no Senado, vinham atuando juntos na pré-campanha com promessa de apoio mútuo se acabassem sendo escolhidos como competidores.
Dueire, a quem a governadora sempre tratou como "meu senador", alimentava a possibilidade de, diante dos desencontros entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, ser o tertius e acabar disputando o Senado já que, como ocupante do cargo, teria direito natural a concorrer ao mesmo posto. Com a decisão por Eduardo da Fonte, ele sequer compareceu à convenção de Raquel.
Não foi consultado
A amigos, o senador confessou que não ficou abalado por ter sido preterido, mas por não ter sido sequer consultado sobre o assunto. Diante disso, afirmou à governadora, quando ela o chamou para um conversa na segunda-feira, que poderia contar com seu apoio na reeleição mas que se sentia à vontade para apoiar Humberto Costa.
A decisão do senador abala ainda mais a disputa pelo Senado pois fortalece o candidato do PT cujo desempenho estava causando preocupação na direção nacional do partido. Dueire tem poder de influência para garantir apoio ao petista de prefeitos que lhe são fiéis e que estão sendo procurados pelo Palácio das Princesas para fechar a chapa com Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte.
Como membro do MDB e depois do PSD, partido para o qual migrou a convite da governadora, Fernando Dueire é tido no Palácio do Planalto como fiel ao presidente Lula, tendo em momentos cruciais para o Governo Federal votado com a bancada governista ao lado de Humberto e Teresa Leitão. Hoje, por exemplo, é atendido ao telefone pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, ao qual também já comunicou que vai estar com Humberto.
Fiel a Jarbas
Fernando Dueire assumiu o Senado há quatro anos quando o senador Jarbas Vasconcelos, do qual era suplente, renunciou ao mandato por problema de saúde. Fez um mandato voltado para os municípios ao ponto e ser chamado de “senador municipalista”, mas começou a enfrentar dificuldades no estado quando o presidente estadual ex-deputado federal Raul se aliou ao ex-prefeito João Campos. Defensor de Raquel, Dueire enfrentou um embate com Raul apoiando a candidatura à presidência estadual do deputado estadual Jarbas Filho, mas não logrou êxito.
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Nos bastidores, ele acusa o então prefeito do Recife por interferência sobre os filiados ao partido para que Raul fosse vencedor ao ponto de ter comemorado o resultado. Não há, portanto, nenhuma possibilidade, segundo ele tem revelado, de se aliar ao candidato do PSB. Vai continuar defendendo e trabalhando pela reeleição de Raquel. A dissidência é apenas no caso de uma das vagas do Senado, embora a governadora tenha acabado ajudando Humberto quando ele começou a atuar sobre os prefeitos de sua base e não foi enfrentado.
O senador petista acabou sendo uma ponte entre as Princesas e o Palácio do Planalto, teve encontros frequentes com a governadora, e só se afastou mais quando foi oficializado por João Campos como membro de sua chapa.