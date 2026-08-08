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João registra coligacão com 24 deputados federais a mais do que Raquel e fica em 1º no tempo de Rádio e TV

O tempo de propaganda eleitoral é definido de acordo com o número de deputados federais dos partidos ou federações que apoiam os candidatos

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 08/08/2026 às 8:52 | Atualizado em 08/08/2026 às 8:58
A governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito do Recife, João Campos
A governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito do Recife, João Campos - reprodução Blog Dellas

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Embora o Tribunal Regional Eleitoral ainda não tenha definido o tempo de propaganda de Rádio e TV dos candidatos a governador de Pernambuco, o final das convenções já permite ter uma ideia do tamanho das propagandas dos principais candidatos ao Governo do Estado. O ex-prefeito do Recife, João Campos, formou uma coligação representada por 209 deputados federais e a governadora Raquel Lyra tem na sua coligação 184 deputados federais, 24 a menos do que João.

– “Isso significa que haverá uma equivalência entre os dois no Rádio e TV – afirma o deputado federal da Federação União Progressista Lula da Fonte, que fez os cálculos para este blog. Segundo ele, “embora João vá estar com mais tempo, a diferença vai ser pouca e seria menor ainda se Raquel tivesse conseguido manter o apoio da Federação PSDB/Cidadania”, que resolveu ficar neutra”.

O tempo de propaganda eleitoral é definido de acordo com o número de deputados federais dos partidos ou federações que apoiam os candidatos. João Campos tem na sua coligação a Federação Brasil da Esperança que uniu PT/PV e PCdoB e tem 84 deputados, o MDB com 42, o Republicanos com 40, o PDT com 18, o PSB com 14 e a Federação PRD/Solidariedade com 11 deputados.

A governadora Raquel Lyra conta com 106 deputados da Federação União Progressista, 44 do seu partido, o PSD, 24 do Podemos, 7 do Avante e 3 deputados do Partido Novo. Se tivesse mantido as Federações PSDB/Cidadania e PDR/ Solidariedade ela teria mais tempo do que João Campos. A Justiça Eleitoral permite que cada candidato registre o tempo de até 6 partidos ou federações, como conseguiu João Campos. Raquel só tem o apoio de 5 federações ou partidos. As legendas nanicas não entram na conta do tempo de Rádio e TV pois não tinham representação no Congresso Nacional em 2022, ano que é considerado para cálculo da propaganda eleitoral de 2026.

Família unida

A candidatura do deputado federal Mendonça Filho ao Senado permitiu a celebração da paz política entre ele e o seu cunhado e também deputado federal Augusto Coutinho. Eles se afastaram politicamente por entender que não teriam votos suficientes para eleger os dois, caso permanecessem na mesma legenda. Augusto acabou no Republicanos e apoia João Campos enquanto Mendonça ficou no União Brasil, apoiando a governadora Raquel Lyra. Agora que partiu para uma majoritária, Mendonça liberou para Augusto suas bases de votos em Belo Jardim e a paz feita. Esta sexta Augusto declarou voto no cunhado para o Senado. Já na disputa pelo Governo eles vão continuar separados.

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Mano dá tapa de luva em Anderson

O prefeito de Jaboatão Mano Medeiros respondeu no blog de Jamildo a ataques que foram feitos a ele pelo ex-prefeito Anderson Ferreira, quantificando-o entre outras coisas de ser oportunista. “ O dono de Jaboatão é o povo de Jaboatão e só a ele eu devo satisfação. Estou sendo julgado porque ganhei a eleição e conquistei um espaço político em Pernambuco?” – indagou ele e acrescentou “Sou um homem de fé e princípios e fico triste quando homens que se dizem cristãos partem para ataques pessoais por motivos pessoais. Isso só gera discórdia e ódio. Não entro nessa. Meus princípios, valores e fé são inegociáveis”- concluiu.

Pergunta que não quer calar

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TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.