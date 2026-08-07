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PT decide reforçar campanha de Humberto com participação do presidente Lula

O partido discute, estadual e nacionalmente, como reforçar a campanha do senador Humberto Costa à reeleição e também para ser o primeiro colocado

Por TEREZINHA NUNES do BlogDellas Especial para o JC Publicado em 07/08/2026 às 17:22
O senador Humberto Costa e o presidente Lula
O senador Humberto Costa e o presidente Lula - Roberto Stuckert Filho

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Embora seja cedo para saber como ficarão os candidatos ao Senado após a oficialização da chapa da governadora Raquel Lyra e a decisão do deputado federal Mendonça Filho de disputar avulso com base no PL e no bolsonarismo, o PT já discute, a nível estadual e nacional, como reforçar a campanha do senador Humberto Costa à reeleição de forma que lhe garanta base suficiente para vencer e ser ainda o primeiro colocado. Nos próximos dias, em Brasília, isso vai ser posto sobre a mesa com a presença do próprio Humberto que vai fazer para a direção nacional um balanço da situação.

Este blog apurou com fontes petistas que ainda não está prevista a vinda do presidente ao estado e é possível que isso não aconteça, pelo menos nesse primeiro turno, mas a discussão anda em torno de como dar mais realce a uma fala de Lula que, a exemplo do que aconteceu com Teresa Leitão em 2022, deixe claro para a população pernambucana que Humberto é o senador do coração do presidente. O slogan de Teresa há quatro anos quando ela foi tratada como “a senadora de Lula” deve ser repetido até porque lhe garantiu pouco mais de 2 milhões de votos contra 1 milhão e 320 mil do bolsonarista Gilson Machado e 567 mil do atual ministro André de Paula.

Em uma eleição como a de 2022 na qual a disputa foi por apenas uma vaga para o Senado fica mais difícil vencer. Este ano, com duas vagas, a tendência, em regra, é serem eleitos um candidato da esquerda e outro da centro-direita, mas sempre há o risco da governadora, conseguindo se reeleger, dar impulso aos dois nomes que a acompanharão na chapa – os deputados federais Túlio Gadelha, de esquerda e lulista e Eduardo da Fonte, de centro-direita – desde que a diferença entre ela e João Campos seja significativa, o que até agora não se confirma, mas a campanha só está começando.

Perdas preocupam

Além da força de Lula, Humberto contaria hoje com o apoio de 80 prefeitos, a grande maioria comprometidos com a candidatura à reeleição da governadora. O temor do PT é que grande parte deles se distancie do senador quando a governadora passar a trabalhar de forma mais firme por sua chapa para o Senado. Ela inclusive já começou a chamar os prefeitos para conversar e esta quarta-feira conseguiu que o prefeito de Palmares, Junior de Beto, do PP, que estava com Humberto, anunciasse apoio a Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha.

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Marília prejudicada

Como dificilmente vai recomendar o voto a dois candidatos ao Senado, é possível que Lula não grave pedindo votos para Marília que seria prejudicada nesse aspecto. Com cinco nomes na disputa a tendência é a pulverização maior de votos e, insistir em dois nomes, segundo uma fonte do PT em conversa em off com este blog, pode prejudicar Humberto que a essa altura pode ter votos também com Túlio e com o próprio Eduardo da Fonte, além dos que terá junto com Marília.

Seis candidatos a governador

Pernambuco terá este ano seis candidatos a governador. Além da governadora Raquel Lyra, do PSD, cuja coligação terá o nome de Pernambuco do Coração e do ex-prefeito João Campos, do PSB, da coligação Frente Popular de Pernambuco, pediram registro de candidaturas junto ao TRE o jornalista Ivan Moraes, da Federação PSOL/REDE, Renan Hallais, do partido Missão, Camila Falcão da Unidade Popular e Guilherme Fonseca, do PSTU.

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TEREZINHA NUNES do BlogDellas Especial para o JC

editores@jc.com.br

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.