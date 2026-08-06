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Terceiro principal partido da base de Raquel, Podemos apoia Eduardo da Fonte e Mendonça para o Senado

Apoio a Mendonça já estava definido desde o início da semana, já o apoio a Eduardo foi fechado após a convenção da Federação União Progressista

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 06/08/2026 às 18:46
Apoio do Podemos a Eduardo da Fonte na disputa pelo Senado em Pernambuco foi prestado após a convenção da Federação União Progressista
Apoio do Podemos a Eduardo da Fonte na disputa pelo Senado em Pernambuco foi prestado após a convenção da Federação União Progressista - DIVULGAÇÃO

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O partido Podemos, dirigido pelo ex-prefeito e ex-presidente da Amupe, Marcelo Gouveia, fechou esta quinta-feira (6) o apoio a Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) para o Senado. O apoio a Mendonça estava definido desde segunda-feira (3), mas a Eduardo foi fechado de ontem para hoje, após o resultado da convenção da Federação União Progressista que o escolheu como candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra e decidiu apoiar a reeleição da própria governadora.

Com sete deputados federais, o Podemos é uma das principais forças políticas de Pernambuco e, segundo Gouveia, “chega para fortalecer a candidatura de Eduardo e Mendonça, ampliando a articulação em todas as regiões do estado.

– Estou muito feliz em oficializar o apoio a Eduardo da Fonte – disse ele ao anunciar a decisão do Podemos em encontro com o candidato algumas horas antes da oficializacão do apoio a Mendonça. Ainda sobre Eduardo ele enfatizou: “é um projeto coletivo que fortalece a reeleição da governadora. Tenho certeza de que Pernambuco terá um senador forte e preparado para conquistar ainda mais investimentos e resultados para o nosso estado”.

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TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.