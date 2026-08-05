Na presença do copresidente nacional, Ciro Nogueira, União Progressista deve confirmar Eduardo da Fonte como candidato ao Senado

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O evento deve terminar no começo da tarde com a homologação da candidatura do deputado federal na chapa da governadora Raquel Lyra

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A Federação União Progressista encerra esta quarta-feira o período de convenções partidárias da eleição de 2026 em Pernambuco. O evento, que será iniciado às 9h, receberá às 11 horas o copresidente nacional do colegiado, o senador Ciro Nogueira, do PP, e deve terminar no começo da tarde com a homologação da candidatura do deputado federal Eduardo da Fonte como candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra. É quase certo que o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, também seja confirmado na convenção como candidato a deputado federal.

Esta terça-feira , ao anunciar apoio à candidatura de Mendonça Filho ao Senado, em chapa avulsa, Miguel deixou a entender que pode disputar um mandato de deputado federal. Indagado sobre o assunto, que vinha sendo comentado nos bastidores políticos desde o final de semana, ele disse que uma decisão dessa deve ser parte de uma consulta política e não de um desejo individual. Mas, logo depois do evento com Mendonça, ele reuniu as principais lideranças do seu grupo político, incluindo prefeitos, onde o assunto deve ter entrado, pois o prazo de encerramento das convenções termina hoje.

A apesar de ter condições de se eleger deputado federal só com votos de opinião face à relevância que conquistou quando se candidatou a governador em 2022 e este ano como pré-candidato ao Senado, Miguel deve estar fazendo cálculos com seu grupo para saber se precisa também ter votos de estrutura para se eleger com mais facilidade já que seu irmão, Fernando Filho, atual federal, é candidato à reeleição. Este blog apurou que como deseja ser senador, Mendonça liberou suas bases para apoiadores do seu novo projeto e destinou a Fernando Filho os votos do município de São Bento do Una. Em Belo Jardim o beneficiado foi o deputado federal Augusto Coutinho e em Bezerros o candidato a deputado federal do Podemos, Ricardo Teobaldo.

Chaparral atrasado

Miguel Coelho e Mendonça Filho chegaram pontualmente às 15 horas no escritório político de Miguel, em Boa Viagem, para o anúncio de apoio do grupo Coelho à candidatura ao Senado de Mendonça. Tiveram, porém, que aguardar por mais de meia hora a chegada do prefeito de Surubim, Cleber Chaparral, e de sua esposa Juliana Chaparral, que estavam vindo do interior. Em determinado momento Miguel resolveu iniciar mesmo assim mas, de repente, o prefeito entrou na sala e precisaram rearrumar o ambiente que estava lotado para que ele e a esposa ficassem no grupo principal.

Os candidatos e as caudas

Nos próximos dias vai ser possível saber quais os candidatos a deputado federal e estadual que cada partido ou federação aprovou nas convenções partidárias para se ter uma ideia de como pode ficar a representação das legendas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, na eleição deste ano. Dependendo dos candidatos e das caudas constituídas, conforme o jargão político, por candidatos que não têm condições de se eleger mas podem ajudar com suas votações a aumentar o número de cadeiras a serem ocupadas, vai ser possível ter uma primeira ideia sobre o assunto. A ver.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

O que levou Anderson Ferreira a não pleitear o Senado no PL se ele tinha tanta certeza, como manifestou, que um nome da direita conquistaria uma das vagas disponíveis?