Ansiedade em excesso atrapalha família Coelho na conquista de espaços políticos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Em 15 de dezembro de 2021, o senador Fernando Bezerra Coelho, então líder do governo Bolsonaro no Senado, levou sua esposa Adriana Coelho, filhos, noras e netos para assistir em Brasília a votação dos senadores para preenchimento de uma vaga no Tribunal de Contas da União para a qual era candidato. Fernando estava certo de que se elegeria com os votos governistas na casa, mas foi surpreendido pelo resultado que terminou com a escolha do senador mineiro Antonio Anastasia que teve 52 votos, seguido da senadora Kátia Abreu com 19 votos e o senador pernambucano teve somente sete votos.



Descontente e alegando traição da bancada governista, Fernando, que tinha tido papel fundamental para evitar uma CPI da Covid que atingiria em cheio o presidente, entregou o cargo de líder no mesmo dia. Confessou aos colegas que seu descontentamento não foi apenas por ter perdido mas pelos 7 votos que teve, afinal, nem a bancada do MDB, seu partido, que tinha na época 15 senadores foi fiel a ele. Apesar da confiança que tinha no Planalto, o senador foi vítima da ansiedade e não ficou sabendo que Bolsonaro tinha feito um acordo com os senadores Rodrigo Pacheco e Alcolumbre para a vaga ficar com Anastasia.



Embora em outra conotação, o ex-prefeito Miguel Coelho está sendo visto no meio político como vítima da ansiedade no episódio em que perdeu a vaga do senado na chapa da governadora Raquel Lyra. Mesmo sabendo da dificuldade que iria enfrentar por não ter o controle estadual da Federação, ele se articulou como se candidato fosse no pressuposto de que a governadora conseguiria passar por cima de uma decisão que o desfavorecesse. Nem mesmo quando a comissão executiva estadual escolheu Eduardo da Fonte para disputar a vaga, Miguel entendeu que era impossível voltar atrás. Acabou se desgastando inutilmente.



Este domingo ao ser indagada pela imprensa sobre o episódio, a governadora afirmou que a composição de uma chapa não é decisão de apenas uma pessoa mas de um conjunto de partidos, deixando claro que não tinha poderes sozinha, como imaginou Miguel, para enfrentar a Federação que tem o maior tempo de Rádio e TV entre os partidos e federações do país.

Duas grandes convenções



Pernambuco nunca tinha assistido duas convenções do tamanho das protagonizadas este final de semana pelos dois principais candidatos a governador, Raquel Lyra e João Campos. A de Raquel ganhou da do ex-prefeito em número de pessoas presentes, a grande maioria de classe média e vindas do interior, sem contar que a governadora foi a pé do Palácio até o Parador, local do evento, acompanhada por simpatizantes que iam se juntando cada vez mais a ela durante o percurso. A convenção de João foi, porém, mais animada com muitos grupos de percussão e presença, sobretudo, de pessoas da periferia da Região Metropolitana. A classe média foi minoria.

Pouco PT

A convenção do PSB também contou com pouca militância tradicional do PT. De vermelho só estavam presentes pessoas ligadas a Marília Arraes e à candidata a deputada estadual Ivete Caetano. Marília inclusive foi mais aplaudida do que Humberto sempre que seu nome foi citado. Não foram vistos no evento os deputados estaduais João Paulo do PT e Doriel Barros e a deputada estadual Rosa Amorim, embora presente, não se pronunciou. João Campos, porém, ganhou a adesão a seu grupo do ex-deputado federal petista Fernando Ferro que vinha se pronunciando contra o apoio do PT à sua candidatura e acabou fazendo uma declaração de voto no evento.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Como estarão as próximas pesquisas de intenção de voto após as duas grandes convenções do final de semana?