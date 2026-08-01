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Eduardo da Fonte falta a encontro no Palácio para tratar das convenções deste final de semana

"Só volto esta noite e chegarei tarde", disse ele ontem a este blog, por telefone, sem explicar o motivo da ausência ao compromisso no Palácio

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 01/08/2026 às 8:20
O deputado federal Eduardo da Fonte, presidente da Federação União Progressista
O deputado federal Eduardo da Fonte, presidente da Federação União Progressista - Divulgação

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Apesar de ter marcado uma reunião com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, esta sexta-feira , que seria continuada com a presença da governadora Raquel Lyra, o deputado federal Eduardo da Fonte, presidente da Federação União Progressista, fez ouvidos de mercador. Ficou em São Paulo, para onde tinha viajado na quarta-feira, e lá permaneceu, mesmo tendo sido resolvido na própria quinta o problema criado no PP com a afirmação da senadora Tereza Cristina de que aceitava ser vice de Flávio Bolsonaro, sendo obrigada a recuar por pressão partidária. Ele teria recebido a missão de convencer a senadora, que se encontrava em São Paulo, a recuar porque os dois são amigos.

 “Só volto esta noite e chegarei tarde”, disse ele ontem a este blog, por telefone, sem explicar o motivo da ausência ao compromisso no Palácio. A um amigo com quem conversou, afirmou que ainda não decidiu se vai comparecer à Convenção da governadora no domingo pois não estava tendo o tratamento que merecia. Se queixou de observações sobre ele atribuídas à governadora e nunca desmentidas, mas negou que  tenha buscado acordo com João Campos, explicando que trabalha com a possibilidade de um entendimento com Raquel.

Este sábado haverá a convenção do PP para homologação das candidaturas a deputado federal e estadual à qual ele estará presente. Também vai acontecer, em separado, a convenção da União Brasil, de Miguel Coelho. Os dois partidos, porém, segundo Eduardo, só decidirão sobre apoio a candidato a governador na convenção da Federação que acontecerá dia 5. Nesse mesmo encontro do dia 5 vai ser oficializada a questão da eleição para o Senado e definido o nome para a disputa da vaga de senador na chapa da governadora. Toda a celeuma gira em torno disso pois Eduardo foi o escolhido pela comissão executiva estadual e tem maioria para manter a decisão na convenção, mas Miguel insiste que também pode concorrer.

Manoel Moraes na suplência de Humberto

Depois de ter escolhido Luciano Bivar para primeiro suplente, o que não agradou a maioria dos petistas pernambucanos – a indicação foi do MDB - o senador Humberto Costa confirmou como segundo suplente o advogado Manoel Moraes, um dos líderes da luta pelos direitos humanos no estado. Ele teria sido indicado pela senadora Teresa Leitão, da qual é muito próximo. Ao anunciá-lo, Humberto fez questão de fazer o registro: “foi um processo e uma construção de muitas mãos, especial da senadora Teresa Leitão”. “Estar ao lado de Humberto é também representar o PT, esse partido que nos forjou e nos construiu como cidadãos”.

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Consolidação do interior

O PSD divulgou em suas redes sociais um vídeo que foi replicado por outros perfis de defensores da governadora Raquel Lyra, mostrando uma visita dela esta semana ao Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe. A postagem destacou e mostrou com imagens a recepção que feirantes fizeram a ela, gritando seu nome e abrançando-a , e comparou com a recepção feita ao ex-prefeito João Campos há mais de um mês quando ele teria sido vaiado.

Pergunta que não quer calar

Como vai ser o final de semana para João Campos e Raquel Lyra, que promoverão duas grandes convenções?

 

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TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.