Após encontro com Miguel, governadora chama Eduardo da Fonte ao Palácio e o convida para a vaga no Senado
Apuração do blog revela que Raquel Lyra convidou Eduardo da Fonte para a vaga ao Senado poucas horas após Miguel Coelho desistir da disputa
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Além do encontro com Miguel Coelho em Palácio na madrugada deste sábado a governadora Raquel Lyra também conversou com o deputado federal Eduardo da Fonte ao qual fez formalmente o convite para ser o segundo nome de sua chapa para o Senado.
Eduardo chegou de São Paulo às 11 da noite, como apurou este blog, e logo depois recebeu um telefonema do secretário Túlio Vilaça o chamando para um encontro com Raquel.
Só aí ele ficou sabendo da desistência de Miguel e ,ao lado do filho Lula da Fonte, foi informado que estava sendo convidado para a vaga do Senado que será oficializada na convenção da governadora este domingo.
Depois disso a Federação União Progressista finalizará o processo em sua convenção na quarta-feira, dia 5 de agosto.