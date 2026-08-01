Após encontro com Miguel, governadora chama Eduardo da Fonte ao Palácio e o convida para a vaga no Senado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apuração do blog revela que Raquel Lyra convidou Eduardo da Fonte para a vaga ao Senado poucas horas após Miguel Coelho desistir da disputa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Além do encontro com Miguel Coelho em Palácio na madrugada deste sábado a governadora Raquel Lyra também conversou com o deputado federal Eduardo da Fonte ao qual fez formalmente o convite para ser o segundo nome de sua chapa para o Senado.

Eduardo chegou de São Paulo às 11 da noite, como apurou este blog, e logo depois recebeu um telefonema do secretário Túlio Vilaça o chamando para um encontro com Raquel.

Só aí ele ficou sabendo da desistência de Miguel e ,ao lado do filho Lula da Fonte, foi informado que estava sendo convidado para a vaga do Senado que será oficializada na convenção da governadora este domingo.

Depois disso a Federação União Progressista finalizará o processo em sua convenção na quarta-feira, dia 5 de agosto.



