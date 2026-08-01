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Após encontro com Miguel, governadora chama Eduardo da Fonte ao Palácio e o convida para a vaga no Senado

Apuração do blog revela que Raquel Lyra convidou Eduardo da Fonte para a vaga ao Senado poucas horas após Miguel Coelho desistir da disputa

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 01/08/2026 às 10:16
Deputado federal Eduardo da Fonte (PP - PE)
Deputado federal Eduardo da Fonte (PP - PE) - Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

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Além do encontro com Miguel Coelho em Palácio na madrugada deste sábado a governadora Raquel Lyra também conversou com o deputado federal Eduardo da Fonte ao qual fez formalmente o convite para ser o segundo nome de sua chapa para o Senado.

Eduardo chegou de São Paulo às 11 da noite, como apurou este blog, e logo depois recebeu um telefonema do secretário Túlio Vilaça o chamando para um encontro com Raquel.

Só aí ele ficou sabendo da desistência de Miguel e ,ao lado do filho Lula da Fonte, foi informado que estava sendo convidado para a vaga do Senado que será oficializada na convenção da governadora este domingo.

Depois disso a Federação União Progressista finalizará o processo em sua convenção na quarta-feira, dia 5 de agosto.


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TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.