Governadora marca novo encontro com Eduardo da Fonte sobre convenções
A conversa da governadora com Eduardo da Fonte ocorre após a saída da Federação PRD/Solidariedade do seu palanque para o palanque de João Campos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A governadora Raquel Lyra falou por telefone esta terça-feira à noite com o deputado federal Eduardo da Fonte, que está em Brasília, e marcou para se encontrarem esta quinta ou sexta-feira para tratar das pendências relativas às convenções do PSD e da Federação União Progressista que serão realizadas, respectivamente, no próximo domingo e na quarta-feira da semana que vem. A última vez que os dois conversaram foi na quinta-feira da semana passada quando ela fez uma proposta, não aceita pelo PP, de três candidaturas para o Senado: a de Túlio Gadelha pelo PSD e as do próprio Eduardo e do ex-prefeito Miguel Coelho pela União Progressista.
A ideia era fazer coligação só para governador e a Federação disputar, de forma avulsa, a eleição para o Senado. Ontem Eduardo reafirmou a este blog que essa tese de três candidaturas, está “inteiramente descartada”, bem como a proposta de coligar só para governador. Como a convenção da Federação só acontece dia 05, três dias após a da governadora, vai ser necessário um entendimento prévio entre as partes para que se evite atropelos posteriores.
A conversa da governadora com Eduardo da Fonte ocorre após a saída da Federação PRD/Solidariedade do seu palanque para o palanque de João Campos. Sem essa Federação, que mudou de lado, Raquel passa a depender ainda mais da União Progressista para disputar em pé de igualdade com o seu principal adversário. O tempo de rádio e TV é definido pelo número de deputados federais dos partidos coligados na majoritária. O grupo de partidos e federações que apoiam João Campos tem 207 deputados federais e o grupo de Raquel tem 196, contando com a Federação União Progressista. Se, por acaso, isso não se confirmar, cai para 90 deputados o grupo da governadora. Nessa nova situação ela teria cerca de 30% do horário gratuito e João Campos em torno de 60%, duas vezes mais.
A busca de entendimento
Ontem, depois que este blog publicou que a governadora chegaria na convenção acompanhada de Priscila Krause, Tulio Gadelha e Miguel Coelho, como havia sido programado pelo PSD, o Palácio se apressou a informar que Eduardo da Fonte também tinha sido convidado para a convenção, deixando claro que não havia intenção de excluí-lo do grupo de acompanhantes da chefe do executivo e de sua vice. O esclarecimento desarmou mais os espíritos no campo dos progressistas e o convite a Eduardo para um encontro em Palácio seria a maior prova disso.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Compromisso com o sertão
O pré-candidato a governador João Campos se comprometeu a, se for eleito, implantar serviços de oncologia no Hospital Governador Eduardo Campos, em Serra Talhada. Ele fez uma visita à Casa de Apoio do Tratamento Fora do Domicílio de Serra Talhada, localizada no Recife, conversou com vários pacientes, e disse ter ficado impressionado com o drama de pessoas que precisam viajar mais de sete horas para fazer tratamento contra o câncer na capital, muitas vezes passando mal durante o percurso.TEREZINHA NUNES
Socorro marca ponto em Araripina
O grupo de oposição em Araripina decidiu esta quarta-feira se unir em torno da pré-candidatura a deputada federal da atual deputada estadual Socorro Pimentel, líder do Governo na Assembleia Legislativa. Vereadores, ex-vereadores e diversas outras lideranças políticas do município participaram de evento em que foi selado o acordo em torno de Socorro. “Estou emocionada e agradeço a confiança de todos – disse ela na ocasião. Fui convidada pela governadora para ser candidata a federal e aceitei com o propósito de ampliar nossa capacidade de defender os interesses de Pernambuco em Brasília”.
PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR
No encontro entre Raquel e Dudu da Fonte será fumado o cachimbo da paz?