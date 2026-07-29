Raquel deve chegar à sua Convenção no próximo domingo acompanhada de Priscila, Túlio e Miguel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fontes deste blog confirmaram que está planejado para o domingo um verdadeiro ritual em que a governadora sairia do Palácio a pé ao lado de Priscila

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Embora sem aval da Federação União Progressista que só realizará sua convenção entre os dias 03 e 05 de agosto, quando definirá sua posição sobre o apoio à governadora Raquel e a indicação de um candidato ao Senado, tudo está sendo preparado no PSD para que a governadora chegue a sua Convenção no domingo, dia 02, acompanhada de Priscila e Túlio Gadelha, que já estão confirmados como vice e senador, e de Miguel Coelho, o nome da Federação que ela prefere para disputar a outra vaga no Senado, embora o colegiado já tenha decidido pela candidatura do deputado federal Eduardo da Fonte.



O que está planejado para o domingo é um verdadeiro ritual em que a governadora sairia do Palácio das Princesas a pé ao lado de Priscila e acompanhada de seguidores; as duas se dirigiriam à Ponte Buarque de Macedo, que dá acesso ao Recife Antigo, quando encontrariam na entrada da ponte o candidato ao Senado Túlio Gadelha, também acompanhado de seguidores; e, no final da ponte, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho que, da mesma forma, estaria com correligionários. Ainda a pé, o grupo se dirigiria pela avenida Rio Branco até chegar ao Parador, onde o evento vai ser realizado.



Duas fontes deste blog confirmaram a existência do planejamento acima mas assessores da governadora procurados não confirmaram mas também não desmentiram as informações. Preferiram o silêncio. Raquel incluir Miguel entre os seus acompanhantes não é novidade depois que ela informou em reuniões com a Federação União Progressista a nível local e nacional que o prefere como o nome para o Senado pela Federação. No final de semana ela voltou a repetir isso a vários interlocutores, o que explica o fato de até agora o PSD, como informou ontem, em primeira mão, este blog, não ter chegado a um acordo com a Federação sobre a redação das atas das duas convenções que vão ser feitas em dias diferentes.

Miguel terá nome incluído na ata da convenção

Outra novidade prevista é a inclusão do nome de Miguel Coelho como pré-candidato ao Senado na ata de convenção do PSD. Planeja-se criar uma situação que poderia obrigar a Federação a ter candidato avulso para o Senado ou mesmo dois candidatos como a própria governadora chegou a sugerir no encontro com prefeitos e deputados do PP na quinta-feira passada. Na época, ela afirmou que um candidato a governador pode ter mais que dois candidatos ao Senado sendo um deles avulso. No caso seriam Túlio Gadelha, Miguel e Eduardo da Fonte. A proposta, porém, não foi aceita pelo PP.

Visita de última hora e atropelos

A programação interiorana da governadora esta semana foi preparada de última hora e acabou não rendendo, politicamente, o que era esperado. Em Arcoverde, onde ela chegou na manhã de segunda-feira , acabou recebida pelo vice-prefeito pois o prefeito não estava na cidade. Ontem em Petrolândia dois ex-prefeitos que desejam apoiá-la já que o prefeito apoia João Campos acabaram não acompanhando a programação também por falta de planejamento. Nessas viagens improvisadas a governadora está inspecionando obras já que não pode inaugurá-las e nem dar ordem de serviço desde o dia 05 de abril.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Em quais artigos da legislação eleitoral consta a figura de candidato avulso para o Senado por uma Federação?