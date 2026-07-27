Semana agitada na política com últimas definições, pesquisas e convenções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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As vésperas do encerramento do prazo de oficialização das chapas que concorrerão às eleições deste ano, o mundo político pernambucano viverá uma semana de plena agitação. Até o próximo domingo, dia 02, quando será realizada a Convenção da governadora Raquel Lyra – a do ex-prefeito João Campos será um dia antes, no sábado – são aguardadas as definições sobre a chapa para o Senado da governadora e serão conhecidos os resultados de diversas pesquisas sobre as intenções de voto no estado.



Já esta terça, dia 28, serão divulgadas as pesquisas da Quaest e do Ipespe e no dia 31 a Datafolha e a Real Time Big Data. Até este domingo foi impossível saber o que vai fazer a governadora Raquel Lyra que começou a semana anterior testando a possibilidade de três candidatos ao Senado – o que não foi aceito pela Federação União Progressista – e continua com apenas um: o deputado federal Túlio Gadelha. Se desejar que a Convenção da Federação seja realizada antes de domingo ela precisa tomar algumas providências como a de tentar interferir na escolha do colegiado que já se definiu por Eduardo da Fonte ou correr o risco de perder o apoio do grupo que tem o maior tempo de Rádio e TV deste ano.



Os posts publicados na Internet este final de semana pelo PSD e PSB com chamada do público para as duas convenções expõem bem o caráter de cada uma delas. Na do PSB aparecem as fotografias de João Campos, do vice Carlos Costa e dos candidatos ao Senado Humberto Costa e Marília Arraes e do nome da coligação Frente Popular de Pernambuco. Na do PSD aparece apenas a fotografia da governadora, a bandeira do estado, uma frase acima “Vitória com Raquel” e embaixo um slogan “Unidos por Pernambuco. Trabalho que Transforma”. A de João Campos será no Clube Internacional a partir das 13h40m do sábado e a de Raquel será no Parador, no Recife Antigo, a partir das 9 horas do domingo.

Raquel aplaudida na Arena

Apesar de ter chegado atrasada na Missa do Vaqueiro em Serrita – estava em visita a vários municípios este domingo – a governadora Raquel Lyra apareceu a tempo na Arena Pernambuco para o jogo Solidário promovido por Frei Gilson, seguido de show. Ela foi bastante aplaudida quando citada a sua presença já no segundo tempo do jogo. O ex-prefeito João Campos não chegou a tempo. Dos pré-candidatos ao Senado estavam presentes Eduardo da Fonte e Túlio Gadelha, também os deputados federais Lula da Fonte e Junior Uchoa e o estadual Antonio Moraes.

João Campos na Missa do Vaqueiro.

O pré-candidato a governador João Campos foi uma das primeiras lideranças políticas a chegar à Missa do Vaqueiro em Serrita onde compareceu junto com todos os componentes de sua chapa. De lá ele foi ao município de Cedro, onde foi recebido com festa pelos apoiadores. Apesar da bandeira de Pernambuco estar sendo utilizada pela governadora Raquel Lyra desde que tomou posse, na Missa do Vaqueiro João Campos fez questão de empunhar uma bandeira do estado. Raquel e Priscila fizeram o mesmo mas estavam também vestidas com as cores de Pernambuco. Como é tradicional os três estavam a cavalo.

PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

Quais os resultados das pesquisas de intenção de voto que serão divulgadas esta semana?