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Da base de Raquel, presidente da Amupe apoia Humberto reduzindo espaço para senadores da governadora

Humberto Costa, conta com apoio de mais de 60 prefeitos da base da governadora e conquistou nesta sexta, apoio do prefeito de Aliança, Pedro Freitas

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 25/07/2026 às 8:30
O senador Humberto Costa e a governadora Raquel Lyra
O senador Humberto Costa e a governadora Raquel Lyra - Divulgação

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O senador Humberto Costa, que já tem o apoio de mais de 60 prefeitos da base da governadora Raquel Lyra, conquistou esta sexta-feira um dos mais importantes deles: o prefeito de Aliança, presidente da poderosa Associação Municipalista de Pernambuco, Pedro Freitas. As investidas do senador petista, cada vez mais volumosas, estão, como se comenta nos meios políticos, reduzindo o espaço para os dois candidatos ao Senado da governadora que ainda não foram anunciados e, com isso, ficaram impedidos de se movimentar na base a tempo de ampliar a possibilidade de conquistar um mandato.

– “A parceria com o prefeito Pedro Freitas é fruto de um trabalho conjunto que a gente vem construindo em Aliança e essa cooperação é o que garante que os investimentos cheguem de fato para quem mais precisa. Seguimos juntos ao lado do presidente Lula e da população pernambucana”- disse Humberto, acrescentando “Aliança é um exemplo de como a parceria entre lideranças que trabalham juntas muda a vida das pessoas na prática”. O senador tem tantos prefeitos raquelistas que o apoiam que tem feito agendas próprias nesses municípios, sem a companhia do pré-candidato a governador João Campos.

No caso de Pedro Freitas ele já tem os dois candidatos ao senado para os quais vai pedir votos: o primeiro é Eduardo da Fonte, presidente do PP, partido ao qual está filiado, e o segundo é Humberto, sabe-se agora. Ele inclusive foi um dos presentes ao café da manhã que a governadora ofereceu aos prefeitos e deputados estaduais do PP na última quinta-feira quando ouviu deles a decisão de apoiá-la, mas também a de votar em Eduardo para senador.

Por enquanto, o grande prejudicado pelo apoio dos prefeitos de Raquel a Humberto é o deputado federal Túlio Gadelha. Se Eduardo da Fonte for o segundo nome consegue recuperar parte do tempo perdido, mas não tudo.

Raquel convida para convenção

A governadora Raquel Lyra está prometendo fazer da sua Convenção no próximo dia 2 de agosto “a maior da história de Pernambuco”. No lançamento da candidatura de Daniel Coelho a deputado federal esta quinta ela convidou os presentes para irem ao Parador, no Recife Antigo, onde o seu evento vai ser realizado e disse que ele reunirá pessoas “de diferentes espectros ideológicos e partidos políticos”, acrescentando: “ a gente tem gente que está na esquerda, que está na direita, que está no centro, que está no meio, que veste cores de bandeiras partidárias diferentes mas a gente terá uma convenção de pessoas unidas pelo amor a Pernambuco”.

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João Campos faz sua convenção um dia antes

O ex-prefeito João Campos marcou sua convenção para o próximo sábado, dia 1, no Clube Internacional. O público presente deve ser majoritariamente da capital, sua grande base política. A julgar pelos encontros que foram promovidos pela Frente Popular em regiões administrativas do Recife, a convenção deve ter muita animação e movimentar o entorno do clube, podendo provocar congestionamento. O encontro seria também no dia 2 mas foi necessário antecipar porque, como presidente nacional do PSB, João vai estar presente à convenção do presidente Lula no domingo, em Brasília.

Pesquisas esperadas

Na próxima terça-feira, dia 28, vai ser possível avaliar o andamento do quadro de intenções de voto para governador e senador em Pernambuco. Neste mesmo dia vão ser publicadas pesquisas do Ipespe, contratada pela Folha de Pernambuco, e da Quaest, contratada pelo Banco Genial, ambas com condições de se fazer comparação com momentos anteriores pois já publicaram pesquisas este ano. De domingo para a segunda também vai ser publicado um levantamento da Data Trends, publicada no Blog de Edmar.

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TEREZINHA NUNES

Do Blog Dellas

Jornalista, trabalhou no Jornal do Commercio, Revista Veja, O Globo e Jornal do Brasil. Foi secretária de Estado na gestão Jarbas Vasconcelos. É membro do grupo Mulheres do Brasil e editora do Blogdellas.

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