Eduardo da Fonte se reúne com jurídico do PSD para tratar das convenções de Raquel Lyra e da Federação

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Objetivo e deixar tudo ajustado juridicamente para que a convenção do PSD aconteça já com o nome do União Progressista ao Senado na chapa definido

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Apesar de não ter sido anunciado nos encontros que a governadora Raquel Lyra teve com o PP o nome do candidato ao Senado da Federação União Progressista que vai compor a chapa da governadora, nesta quinta à noite já houve uma reunião na sede do PSD, na Ilha do Leite, entre os deputados federais Eduardo e Lula da Fonte (PP) e os advogados da legenda para tratar das questões jurídicas que precisam ser observadas nas convenções do PSD e da Federação União Progressista.

O objetivo é garantir o apoio do colegiado a Raquel e, ao mesmo tempo, definir, segundo uma fonte do Progressistas, que caberá à Federação indicar o escolhido para compor a chapa na disputa pelo Senado. O encontro foi providenciado por Túlio Vilaça após Eduardo e Lula terem sido recebidos pela governadora.

Não ficou ainda marcada a data da convenção da federação que, a pedido de Raquel, pode ser antecipada e realizada antes do dia 2 de agosto, quando ocorre a convenção estadual do PSD.

Como a federação precisa neste dia já ter tomado suas decisões sobre o processo eleitoral e oficialmente homologado o nome do seu candidato ao Senado além do apoio à governadora, ela própria solicitou que os jurídicos se entendessem para não haver problema.

A realização da reunião ainda nesta quinta demonstra que os entendimentos entre Raquel e Eduardo da Fonte estão caminhando para um desfecho o mais rápido possível, embora o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, tenha dito em pronunciamento em suas redes sociais também esta quinta que continua pré-candidato ao Senado e que teria não só o apoio da governadora como da vice Priscila Krause (PSD).

Coincidentemente, no momento em que ele participava ao lado das duas do lançamento da candidatura de Daniel Coelho (PSD) a deputado federal no Centro de Convenções, Eduardo e Lula estavam com o PSD, cuidando do desfecho de um episódio que marcou a eleição deste ano em torno da novela quando pré-candidatos ao Senado roubaram a cena durante meses, coisa inédita na historia de Pernambuco.

“Alguém pode imaginar que Eduardo da Fonte comande uma Federação e abra mão de uma disputa majoritária quando ele próprio vai comandar e convenção?”, afirmou o deputado estadual do PP Claudiano Martins, sobre a postagem de Miguel Coelho.

E adiantou: “O problema de Miguel é que ele vendeu a João Campos e depois a Raquel o que não poderia entregar, que era o comando da federação. Ele sempre soube que o PP seria majoritário em Pernambuco e não iria abrir mão disso, sobretudo numa hora como essa. Aí seria amadorismo demais e isso não existe por aqui”.

