Eduardo da Fonte reúne-se com jurídico do PSD para tratar do encaminhamento das convenções de Raquel e da Federação
Nesta quinta à noite já houve uma reunião na sede do PSD, entre Eduardo e Lula da Fonte e os advogados da legenda para tratar das questões jurídicas
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Apesar de não ter sido anunciado nos encontros que a governadora Raquel Lyra teve com o PP o nome do candidato ao Senado da Federação União Progressista que vai compor a chapa da governadora, nesta quinta à noite já houve uma reunião na sede do PSD, na Ilha do Leite, entre os deputados federais Eduardo e Lula da Fonte e os advogados da legenda para tratar das questões jurídicas que precisam ser observadas nas convenções do PSD e da Federação de forma que seja garantido o apoio do colegiado a Raquel e, ao mesmo tempo, fique definido, segundo uma fonte do Progressistas, que caberá à Federação indicar o escolhido para compor a chapa na disputa pelo Senado.
O encontro foi providenciado por Túlio Vilaça após Eduardo e Lula terem sido recebidos pela governadora. Não ficou ainda marcada a data da Convenção da Federação que, a pedido de Raquel, pode ser antecipada e realizada antes do dia 02 de agosto quando ocorre a convenção do PSD. Como a Federação precisa neste dia já ter tomado suas decisões sobre o processo eleitoral e oficialmente homologado o nome do seu candidato ao Senado além do apoio à governadora ela própria solicitou que os jurídicos se entendessem para não haver problema.
A realização da reunião ainda nesta quinta demonstra que os entendimentos entre Raquel e Eduardo da Fonte estão caminhando para um desfecho o mais rápido possível, embora o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, tenha dito em pronunciamento em suas redes sociais também esta quinta que continua pré-candidato ao Senado e que teria não só o apoio da governadora como da vice Priscila Krause. Coincidentemente, no momento em que ele participava ao lado das duas do lançamento da candidatura de Daniel Coelho a deputado federal no Centro de Convenções, Eduardo e Lula estavam com o PSD, cuidando do desfecho de um episódio que marcou a eleição deste ano em torno da novela quando pré-candidatos ao Senado roubaram a cena durante meses, coisa inédita na historia de Pernambuco.
Claudiano responde a Miguel
– “Alguém pode imaginar que Eduardo da Fonte comande uma Federação e abra mão de uma disputa majoritária quando ele próprio vai comandar a convenção?” – afirmou a este blog o deputado estadual do PP, Claudiano Martins, sobre a postagem de Miguel Coelho. E adiantou: “o problema de Miguel é que ele vendeu a João Campos e depois a Raquel o que não poderia entregar que era o comando da Federação. Ele sempre soube que o PP seria majoritário em Pernambuco e não iria abrir mão disso sobretudo numa hora como essa. Aí seria amadorismo demais e isso não existe por aqui”.
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Miguel não se conforma
Além da postagem em seu instagran, Miguel Coelho informou a várias pessoas com as quais esteve no lançamento da candidatura de Daniel Coelho a deputado federal que será candidato “de qualquer jeito”. Sua disposição está sendo vista como possibilidade de que ele judicialize o processo na Federação mas isso poderia causar danos à própria governadora que demonstrou aos prefeitos e deputados do PP como é importante para ela ter o apoio deles e contar com o tempo de Rádio e TV do colegiado para transmitir suas mensagens para a população.