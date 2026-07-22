Raquel pode ir à convenção com apenas um candidato ao Senado

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Essa providência, comentada esta terça no meio político, contrariaria Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, mas poria fim à queda de braço entre os dois

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A decisão da Federação União Progressista de marcar para o dia 5 de agosto sua convenção pode obrigar a governadora Raquel Lyra a registrar em sua convenção no dia 2 de agosto apenas um candidato ao Senado que, pelo andar da carruagem, seria o deputado federal Túlio Gadelha. Mas se ela desejar lutar pelo tempo de Rádio e TV da União Progressista pode deixar em aberto a outra vaga para ser preenchida no próprio dia 5 – isso é permitido pela Justiça Eleitoral – ou, se for o caso, registrar no dia 2 o próprio Túlio e o senador Fernando Dueire, que busca a reeleição e tem o apoio de mais de 100 prefeitos.



Essa providência, comentada esta terça-feira no meio político, contrariaria Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, mas poria fim à queda de braço entre os dois, agora transferida para o final do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral e abriria uma chance da governadora tentar ficar com o tempo da Federação uma vez que Eduardo e Miguel já declararam que apoiam a sua reeleição.

Isso não acontecendo há enormes chances da guerra por esta vaga ficar ainda maior. Em Brasília, para onde viajou esta segunda-feira, Eduardo da Fonte teve seguidas reuniões com advogados eleitorais da Federação levantando todas as possibilidades de reação às investidas de Miguel, que não aceitou a decisão da executiva estadual que, por 5 votos a 2, o escolheu como nome para o Senado. A principal hipótese, apurou este blog, é de que no dia 5 a convenção, onde o PP tem maioria, ratifique Eduardo como o nome a ser apresentado à governadora, não restando a Miguel outra solução que não seja o apelo à via judicial.

Nesse caso, ele solicitaria ao TRE autorização para concorrer como candidato avulso, alegando, como já informou, que um partido não pode se sobrepor ao outro em uma Federação. Terá sucesso? É impossível prever até porque uma decisão do TRE poderia, em caso de contestação, subir para o TSE, alongando o prazo, prejudicando a própria campanha, e, por óbvio, ajudando os candidatos adversários. A ver.

A senha dada por Humberto

O senador Humberto Costa aproveitou a sua fala na convenção da Federação Brasil da Esperança, integrada pelo PT/PV e PCdoB para informar que o presidente Lula deseja ajudar a eleger o maior número possível de senadores no Nordeste, onde é franco favorito, para se contrapor aos senadores que a direita vai eleger no sul e sudeste. Este blog apurou que estão no rol das lideranças políticas que serão procuradas pelos petistas para ajudar nessa equação, governadores como Raquel Lyra, que está tentando evitar que Lula venha ao estado no primeiro turno. Candidatos ao Senado de cunho bolsonarista e chances de se eleger poderiam, segundo uma graduada fonte do PT, levar Lula a estar presente na campanha do estado para tentar eleger apenas os seus preferidos.

As indiretas do PT sobre Túlio Gadelha

Sem citar o nome do deputado federal Túlio Gadelha lideranças estaduais do PT como os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão se encarregaram, na Convenção do partido, de soltar indiretas em relação a Túlio que tem elogiado o presidente Lula em todos os eventos aos quais comparece com ou sem a companhia da governadora Raquel Lyra e é citado como representante do presidente no palanque raquelista. Os dois falaram que o time de Lula tem João Campos governador e Humberto e Marília como senadores e que ninguém mais pode falar em nome do presidente.

PERGUNTA QUE NÃO CALAR

Mendonça Filho ainda admite a possibilidade de ser candidato ao Senado pelo PL, de forma avulsa?